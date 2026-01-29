Imamo novog ministra: tć se vraća u Vladu

Hrvatski sabor usvojio je prijedlog da se Tomislav Ćorić, koji je protekle četiri godine bio viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB), vrati u Vladin tim kao potpredsjednik Vlade i ministar financija.

Glasalo je 128 zastupnika: za Ćorićevo imenovanje bilo je njih 76, a 52 ih je bilo protiv.

Ćorić tu dužnost preuzima od Marka Primorca, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB). Jučer je nakon rasprave na saborskom Odboru za financije i državni proračun najavio da ne planira značajnije zaokrete u fiskalnoj politici jer su njegovi prethodnici postavili dobre temelje.

"Odradili su zaista dobar posao. Naravno, to ne bi bilo moguće bez dobrih makroekonomskih rezultata i angažmana svih resora. Ministar financija u pravilu raspolaže onime što je cjelokupno gospodarstvo zaradilo, a nije potrošilo, pa je samim time njihov doprinos postavio dobre temelje za iduće razdoblje", rekao je Ćorić.

Odgovorio je i na pitanje što će mu biti najveći izazov.

"Pred nama su dvije i pol godine u kojima Hrvatska treba učiniti sve da usklađenim djelovanjem svih resora postignemo što bolje gospodarske rezultate", naveo je novi ministar.

Ćorić je jučer upitan i zašto je odlučio napustiti poziciju viceguvernera.

"Ako pričate o novcu, ta je pozicija doista bolje plaćena od pozicije ministra financija i potpredsjednika Vlade, ali nije sve uvijek u novcu. Ovo je doista jedan velik izazov i na poziv predsjednika Vlade sam odgovorio pozitivno jer smatram da je ovo trenutak u kojem mogu pomoći", poručio je.

Afere Tomislava Ćorića

Ćorića se spominjalo u kontekstu afere vjetroelektrane jer je, prema iskazu njegova bivšeg pomoćnika ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Domagoja Validžića, inzistirao da se pogoduje investitorima koji nisu zadovoljili formalne uvjete. Ćorić negira ikakve optužbe.

Vezalo ga se i uz preprodaje Inina plina. Damir Škugor, bivši direktor Ine, optužen je da je plin prodavan po cijeni znatno nižoj od tržišne, pri čemu je, kako se nagađalo, Ini nanesena višemilijunska šteta. Bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine Damir Vanđelić tvrdio je da je Ćorić, tada ministar gospodarstva, bio upozoren na problem i da ništa nije poduzeo. Novi ministar financija tvrdi da je nevin.

Osim afera, oporbeni političari istaknuli su da je premijer Andrej Plenković nekoliko puta zbog inflacije upirao prstom u HNB te se postavlja pitanje zašto je sada odabrao Ćorića, donedavnog viceguvernera HNB-a, da bude novi ministar financija.

Plenković je jučer rekao da Ćorić ima sve potrebne stručne reference za dužnost ministra financija te da vjeruje da će se dobro uklopiti i da će njegov povratak u izvršnu vlast biti bezbolan i učinkovit.