Oglasio se Primorac, komentirao novi posao i svog nasljednik

Pred zastupnike na Odbor za financije stigao je premijerov kandidat Tomislav Ćorić koji bi u ministarskoj fotelji trebao naslijediti Marka Primorca.

A Ćorićev prethodnik prvi se put javno oglasio otkako je predložen za poziciju u Europskoj investicijskoj banci.

Evo što je rekao o novom poslu, ali i nasljedniku.

Bazen potencijalnih kandidata je prilično plitak u Hrvatskoj. Mala smo država te je malo ljudi koji imaju to iskustvo. Mislim da će on doista dobro obavljati svoju dužnost, a želim mu naravno puno sreće", poručio je Primorac.

Marko Primorac - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Kako kaže, sa svojim nasljednikom stalno je u kontaktu.

Na pitanje je li sretan zbog nove funkcije na koju ide, ili mu je ipak malo žao, Primorac je odgovorio da to ne doživljava kao funkciju, nego kao nastavak javne dužnosti i služenja na drugoj razini, onoj europskoj.

"Mislim da je to velika prilika za Hrvatsku, koju treba iskoristiti", zaključio je Primorac, nadodavši da je ponosan.