Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić komentirao je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera aferu vjetroelektrane.

Vjetroelektrane kod Knina našle su se u središtu korupcijske afere, a pitanja o tome nisu izbjegnuta niti na konferenciji za medije Nacionalnog stožera o koronavirusu.

Na pitanje o mogućim revizijama državnih poticaja, ministar Ćorić je kazao da sve treba ispitati. Rekao je da su neke odluke donesene za vrijeme prijašnje Vlade. "Neke odluke donesene su za vrijeme Milanovića, na to je utjecao Čačić, ja sam naslijedio te ugovore. Devijacije se trebaju otkloniti", kazao je Ćorić.

Komentirao je i smjenu Tomislava Jurekovića, čelnog čovjeka HERA-e koji se također spominje u aferi. "Imenovao ga je Sabor 2014. na mandat od sedam godina, nemam nikakvih dokaza o njegovoj inkriminaciji. Kad budu podnesene kaznene prijave, onda ćemo o tome moći razgovarati. Nisam s njim ni bio u kontaktu", rekao je Ćorić.

Smatra kako nije dobro da se cijeli sustav obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj stavlja pod znak pitanja. "Uvjeti o otkupnim cijenama doneseni su u prijašnjim vladama", istaknuo je.

Na pitanje je li on postao uteg Vladi, s obzirom na to da je deblokirao projekt vjetroelektrana, odgovorio je: "To će procijeniti predsjednik stanke. Moj mandat je mojem predsjedniku svaki dan na raspolaganju. Kad bude mislio da ne trebam biti dio tima, poštovat ću njegovu odluku."

Na pitanje je li premijer Plenković bio upoznat s dokumentima koje je potpisao, ministar je kazao da Plenkovića ne upoznaje na dnevnoj bazi s potpisima na različitim dokumentima koje daje. "Premijer ne mora znati sve što se potpisuje", zaključno je rekao Ćorić.