Žustra rasprava u Dnevniku Nove TV, Ćorić uzrdrmao zastupnike! Radolović: "Načet je korupcijskim aferama", Mažar: "Smirite se"

Odbor za financije izglasao je povjerenje Tomislavu Ćoriću, a on će u četvrtak stati i pred cijeli Sabor koji bi ga trebao izglasati.

Glasanje će se održati u 12 sati, a u petak bi Ćorić trebao preuzeti službenu dužnost od svog prethodnika Marka Primorca.

Situaciju u Saboru pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan koja je razgovarala sa SDP-ovom zastupnicom Sanjom Radolović te s HDZ-ovim Nikolom Mažarom.

Na pitanje je li ju Ćorić uvjerio da je on pravi čovjek za ovaj zadatak nakon Odbora, Radolović je odgovorila da je Ćorić u srijedu bio izrazito emotivan te da je nekim saborskim zastupnicama čak rekao da mu je drago što ih vidi.

"Ipak, i dalje nismo saznali pravi razlog povratka Ćorića iz jedne, mogu reći, vrlo lagodne pozicije viceguvernera u Vladu i u političku kaljužu HDZ-a te Vladu premijera Andreja Plenkovića. Ovo mu nije treća sreća, ovo će mu biti četvrti resor. Ovo je pozicija koju je valjda cijelo vrijeme i pikirao", rekla je Radolović.

Kako kaže, nije odgovorio na pitanja kako misli kao budući ministar financija rješavati ključne teme održivosti javnih financija te kako planira završiti i osigurati sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Iz oporbe se u srijedu moglo čuti da je Ćorić poput sode bikarbone - za sve. "Je li on vaš džoker zovi kad vam treba ministar, ovo mu je već četvrti resor po redu?", upitala je reporterka Buljan Mažara.

"Mislim da smo danas na oba Odbora za financije prije svega vidjeli jedan maestralan nastup gospodina Ćorića, zajedno s predsjednikom Vlade, i da je Ćorić zapravo pokazao ono što svi znamo - da ima izvanredno stručno znanje, da ima političko i upravljačko iskustvo, da je radio u tri resora, u tri ministarstva i da itekako dobro zna financije, a u konačnici to je i njegov background (op.a. pozadina) s Ekonomskog fakulteta te katedre za financije. Naravno da mu je pomoglo i to što je bio viceguverner HNB-a", odgovorio je.

Mažar je također poručio da građani od njega mogu očekivati kontinuitet financijske politike te sigurnih javnih financija.

Na njegove komentare odgovorila je Radolović, osvrnuvši se pritom na suzbijanje inflacije. Poručila je da ni Ćorić, niti premijer nisu u srijedu odgovorili kako će suzbiti jednu od najvećih inflacija u Eurozoni.

"Čak štoviše, odbijali su odgovoriti na pitanje kako je moguće da se sada u Vladu dovodi aktualni viceguverner, a prije nekoliko mjeseci je Plenković i u medijima i u Saboru, javno krivio HNB za inflaciju te da nisu dovoljno toga poduzimali. A podsjetimo se, Tomislav Ćorić je još uvijek član nadzornog odbora Europske središnje banke. Imamo istu valutu, euro, ali s druge strane i jednu od najviših stopa inflacije u cijeloj Eurozoni. Danas na to pitanje nismo dobili odgovor", poručila je Radolović.

Na njezine opaske odgovorio je Mažar. "Ovo što kolegica Radolović govori je ono što oporba govori, ali zanimljivo je da je oporba, kada je ministar Primorac dolazio na mjesto ministra financija, govorila da su njegova nestručnost te njegova neprepoznatljivost njegovi minusi. Danas, kada imamo stručnog i prepoznatljivog kandidata za ministra, koji je to već bio, vidimo da oporba hvali Primorca na kraju mandata vezano za rezultate, tako da očekujem da će isto tako biti i za Ćorića", rekao je Mažar.

"Ja Vas uvjeravam da neće", uzvratila mu je Radolović. "Čovjek je načet tolikim korupcijskim aferama - vjetroelektrane Krš Pađene, čovjek je zatvorio rafineriju Sisak, prodao Inu Mađarima, nakon Sanadera nastavio njegovu ostavštinu... Sigurno je da ga nikada nećemo hvaliti", rekla je Radolović, dok je Mažar upadao u njene riječi s pitanjem: "Gdje su Vam dokazi?".

Mažar je također poručio da je SDP koruptivniji, zajedno sa strankom Možemo.

Radolović je neometano nastavila: "Možemo biti malo onako emotivni, kao danas na Odboru, što ga vidimo i što se vratio, njegov veliki politički comeback (op.a. povratak), ali zaista moram reći da je ovdje riječ o velikoj reciklaži kadrova i da Andrej Plenković jednostavno nema više za kime posegnuti. Evo, ja vam predlažem možda kolegu Marka Pavića ili kolegicu Majdu Burić".

"Ja bih molio gospođu Radolović da se smiri, nema potrebe za nervozom", uzvratio je Mažar.

Poručio je da će se o svemu raspravljati u Sabru, a da će u petak imati i novog ministra financija.

"Podaci govore o onom što gospođa Radolović ne želi vidjeti, a to je da inflacija pada, da će biti još niža, da imamo 19 kvartala gospodarskog rasta, najveći investicijski kreditni rejting i da Hrvatska ide naprijed", zaključio je Mažar.

