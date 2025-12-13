Tomašević odgovorio na zahtjeve o dokumentaciji financiranja udruga: "Suprotno fake newsima koje dolaze od strane desne oporbe..."

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je u subotu da su sve bankovne transakcije Grada Zagreba dostupne svima u realnom vremenu te da će, ako postoji zahtjev za dodatnom dokumentacijom o financiranju udruga javnim novcem, ustupiti je zainteresiranima.

"Zagreb je najveći sustav u Hrvatskoj koji ima potpunu financijsku transparentnost, takozvanu radikalnu financijsku transparentnost. To znači da je svaka bankovna transakcija s računa Grada Zagreba, njih više od 130 tisuća, dostupna svima u Republici Hrvatskoj u realnom vremenu", izjavio je Tomašević na pitanje novinara o zahtjevu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije sprječavanja korupcije Hrvatskog sabora za izvješćem o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama u prošloj godini.

"To znači da svatko može vidjeti svaku transakciju prema svakoj udruzi građana u Zagrebu i može to pretraživati i vremenski i po udruzi. Iz toga se vidi, suprotno fake newsima koje dolaze od strane desne oporbe u Zagrebu, da najviše novca iz gradskog proračuna dobivaju sportske udruge, a ne druge koje oni navode", kazao je Tomašević u pauzi izbora koordinatora/ica i članova/ica Vijeća Lokalne grupe Možemo! Zagreb (LGMZG).

Poručio je, ukoliko postoji bilo kakav zahtjev za dodatnom dokumentacijom, da se bilo kome stupi na uvid, to će i napraviti.

"Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, sve ono što smijemo po zakonu dati, a da ne kršimo GDPR, svakoj zainteresiranoj strani, za svaki projekt za koji je zainteresiran, dostavit ćemo cjelokupnu informaciju", rekao je.

Istaknuo je pritom kako očekuje da, po uzoru na transparentnost Grada Zagreba, tim putem krenu i drugi gradovi, te država.

Na upite novinara Tomašević se osvrnuo i na ocjene glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da se zagrebački gradonačelnik miješa u sudbenu vlast komentirajući aferu Hipodrom.

"Ne mislim stalno komentirati iznova, svakih nekoliko dana, nove napade glavnog državnog odvjetnika na oporbu", ustvrdio je Tomašević. Kaže kako "ne zna za takve primjere iz prošlosti ili u drugim zemljama".

Novi zakoni

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić komentirala je predložene prostorno-građevinske zakone ministra graditeljstva Branka Bačića, o kojima je jučer raspravljao Sabor, a oporbeni SDP i Možemo imali više od 250 amandmana. Benčić je ponovila kako traže da se u potpunosti povuku iz procedure, ustvrdivši da se "ne daju popraviti".

"Zakon o prostornom uređenju konceptualno je pogrešan, polazi od takozvanog urbanizma čestica, gleda interes jedne čestice, a ne interes zajednice koja živi na određenom području. Urbanizam treba odgovoriti na zahtjeve razvoja cijelog jednog područja, odnosno zajednice, a ne onoga tko je vlasnik jedne parcele", izjavila je.

Najavila je za ponedjeljak zajedničku konferenciju za novinare tzv. progresivne oporbe u Hrvatskom saboru, uoči glasanja o prostorno- građevinskim zakonima na kojoj će najaviti i eventualne iduće korake.

"Kontra čitave struke, kontra ljudi koji su dali više od 1.700 primjedbi tijekom javnog savjetovanja i kontra 40 tisuća pisama koja su građani poslali zastupnicima vladajuće koalicije, Bačić stoji sam i brani ono što je neobranjivo", izjavila je Benčić.

Komentirala je i suzdržano glasanje Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima o Rezoluciji o Gazi.

Saborska zastupnica Možemo! Benčić kaže da je "to nova sramota za Hrvatsku, posebno imajući u vidu da se Rezolucijom tražilo da se osigura osnovna humanitarna pomoć i implementacija međunarodnog humanitarnog prava na području Gaze".

Ustvrdila je da je "Hrvatska bila suzdržana u ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, ne u naše ime i ne u ime građana Hrvatske, a očigledno ne i u ime predsjednika Republike".