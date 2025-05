FOTO Počela izgradnja zgrade s 288 stanova za priuštivi i socijalni najam

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je položio kamen temeljac za izgradnju stambeno-poslovne zgrade u Podbrežju s 288 stanova za priuštivi i socijalni najam, gdje će, rekao je, po povoljnijim uvjetima moći stanovati oko 1000 sugrađanki i sugrađana.

Vrijednost investicije je 42 milijuna eura bez PDV-a, a rok izvođenja radova je 22 mjeseca. Tomašević je rekao da je to jedan od njihovih 10 najvećih kapitalnih projekata.

Buduća zgrada imat će podrum, prizemlje i osam stambenih katova s 288 stanova, tri poslovna prostora u prizemlju te 208 parkirnih mjesta u podzemnoj garaži i 125 parkirališta na pristupnoj prometnici.

Foto: Ranko Suvar/Cropix

Tomašević je napomenuo kako će se ta zgrada nastaviti na već postojeće zgrade koje su u Podbrežju izgrađene za socijalni najam, ali je dvostruko veća u odnosu na dosad izgrađene zgrade. Istaknuo je da je gradnja te zgrade samo početak drugih projekata priuštivog i socijalnog stanovanja koje će graditi po cijelom Zagrebu.

Najavio je da će stanove nastaviti graditi u Podbrežju, a gradit će ih i u Svetoj Klari, Borovju te na još nekoliko lokacija.

Tomašević je ustvrdio da je kod prijašnje vlasti gradnja stanova bila investicija Zagrebačkog holdinga "kako bi se muljalo sa financijskom zaduženosti Grada".

"Prekinuli smo tu praksu tako da su ovo sada investicije u stanove priuštivog najma isključivo investicije Grada a ne više gradskih poduzeća tako da smo tu i preuzeli projekt od Zagrebačkog holdinga i na transparentniji način radimo ove investicije nego što se to radilo u zadnjih dva desetljeća", dodao je.

Foto: Ranko Suvar/Cropix

Napomenuo je da se u Podbrežju gradi i dječji vrtić po smjernicama zelene gradnje za oko 200 djece, a gradit će se i škola kako bi cijelo to naselje dobilo sve potrebne društvene sadržaje potrebne za dobru kvalitetu života.

Tomašević je rekao da se gradski stanovi dodjeljuju putem javnog natječaja za socijalni i priuštivi najam.

Kod socijalnog najma riječ je o priuštivim cijenama za socijalno najugroženije građane koji imaju do 30 posto prosječne mjesečne neto plaće u Zagrebu po članu kućanstva. Kod priuštivog najma riječ je do 80 posto prosječne neto mjesečne plaće u Zagrebu po članu kućanstva, a za samačko kućanstvo do 100 posto prosječne mjesečne neto plaće u Zagrebu.

Foto: Ranko Suvar/Cropix