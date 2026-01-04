Snijeg na cestama, službe upozoravaju: "Zimska idila, ali ne za vozače"

Snijeg u Lici i djelomično u Slavoniji otežava promet, dok jak vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali. Promet je zatvoren za kamione kroz Liku, a žurne službe čiste i posipaju ceste tijekom cijeloga vikenda. Vozače se poziva na oprez te da ne kreću na put bez obvezne zimske opreme.

Najviše snijega danas je palo u dijelu Like od Perušića do Svetog Roka te na području Korenice i Gračaca, odakle se uživo javio i reporter Nove TV, Marko Balen. Kaže - situacija je za sad dobra.

"Slab snijeg pada od oko četiri ujutro, na kolniku se, ovisno o području već zadržalo 5-10 centimetara. Ceste se održavaju, posipaju, autoceste je prohodna za sva vozila, a neke lokalne nisu isključivo za teretna. Zanimljivo, u Gorskom kotaru od jučer ujutro nije pala nijedna pahulja snijega, čak se vidi trava na području Delnica... U lici tek snijeg i zimska idila počinju ovdje - ali ne i za vozače", ispričao je Balen.

Marko Balen - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Interventne službe pozvale su na oprez na cestama, a meteorolozi najavljuju još niže temperature i više snijega, uz mogućnosti poledice i ledene kiše.

"Promenice su prohodne, na ovim lokalnim cestama su uglavnom oni koji moraju biti, a autoceste iz pravca mora prema unutrašnjosti su vrlo prometne, ljudi se vraćaju sa produženih blagdana", dodao je.