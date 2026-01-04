Snijeg na cestama, službe upozoravaju: "Zimska idila, ali ne za vozače"
Piše Marko Balen/DNEVNIK.hr,
04. siječnja 2026. @ 17:20
komentari
Dežurne službe pozvale su vozače na oprez, posebno na jednom dijelu Like. A promet je, zbog blagdana, pojačan.
Podijelite
Snijeg u Lici i djelomično u Slavoniji otežava promet, dok jak vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali. Promet je zatvoren za kamione kroz Liku, a žurne službe čiste i posipaju ceste tijekom cijeloga vikenda. Vozače se poziva na oprez te da ne kreću na put bez obvezne zimske opreme.
Najviše snijega danas je palo u dijelu Like od Perušića do Svetog Roka te na području Korenice i Gračaca, odakle se uživo javio i reporter Nove TV, Marko Balen. Kaže - situacija je za sad dobra.
"Slab snijeg pada od oko četiri ujutro, na kolniku se, ovisno o području već zadržalo 5-10 centimetara. Ceste se održavaju, posipaju, autoceste je prohodna za sva vozila, a neke lokalne nisu isključivo za teretna. Zanimljivo, u Gorskom kotaru od jučer ujutro nije pala nijedna pahulja snijega, čak se vidi trava na području Delnica... U lici tek snijeg i zimska idila počinju ovdje - ali ne i za vozače", ispričao je Balen.