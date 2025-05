Tomašević nije ispunio ključno obećanje, a šokantna nesreća obilježila mu je mandat

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ide po svoj novi mandat. Prije četiri godine u drugom krugu pobijedio je Miroslava Škoru, a osvojio je rekordan broj glasova. Povjerenje mu je dalo 199.630 građana Zagreba. Bili su to prvi izbori nakon smrti gradonačelnika Milana Bandića, koji je vladao Zagrebom 20 godina, a Tomašević je bio novo lice koje je obećavalo promjene i drugačiji smjer upravljanja metropolom.



Koliko je u tome uspio u ove četiri godine i što je od obećanja ispunio, a što nije?

Kad je Tomašević preuzeo vodstvo Zagreba, obećao je preokret u upravljanju gradom, najavljujući kraj koruptivnih praksi, veći stupanj transparentnosti i napokon rješavanje gorućih problema poput otpada i javnog prijevoza.

Tomašević kaže kako se u prvom dijelu svojeg mandata hrvao s nagomilanim financijskim problemima i bavio stabilizacijom proračuna.

Tomislav Tomašević Foto: Vedran Peteh/Cropix

Promjena modela upravljanja Gradskom upravom i poduzećima preko kojih su se provodile Bandićeve klijentelističke politike bilo je jedno od glavnih Tomaševićevih predizbornih obećanja. Tomašević je spojio neka gradska poduzeća i proveo djelomičnu reorganizaciju Gradske uprave. Broj pročelnika je smanjen, međutim, politički protivnici optužuju ga za "novi klijentelizam" jer su ključne pozicije dobivali ljudi bliski platformi Možemo!.



Kreditni rejting Grada, nakon 15 godina, vratio se iz spekulativnog u investicijski, a gradska se vlast hvali i povlačenjem sredstava iz EU fondova te obnovom od potresa. Obnova javnih zgrada vidljivo je napredovala, no privatna obnova ide vrlo sporo, za što odgovornost dijele i Grada i država.



Građani su od zelene politike možemovaca očekivali čist i uredan grad te prometno rasterećenje – smanjenje broja automobila u centru grada i poboljšanje sustava javnog prijevoza.

Odron na Jakuševcu Foto: Damir Krajac/Cropix

Problem zbog gospodarenja otpadom jedno je od najvećih neispunjenih predizbornih obećanja. Tomašević je najavio prije izbora da će do 2025. zatvoriti Jakuševec, no ne da nije zatvoren, već se brdo smeća odvaljivalo u nekoliko navrata, a u jednoj je takvoj nesreći radnik Čistoće ostao bez ruke dok je drugi lakše ozlijeđen.



Tomašević je uspostavio novi sustav razvrstavanja i naplate otpada u rujnu 2022., ali uz brojne kritike građana zbog kaosa sa žutim vrećicama i pretrpanim kontejnerima. Iako su količine odvojeno prikupljenog otpada porasle, situacija je daleko od ciljane. Svjedoci smo pretrpanih kontejnera kojih nema dovoljno, odvozi ne idu redovito, a s porastom temperatura i gomilanjem smeća širi se i smrad. Tomašević je najavio izgradnju podzemnih spremnika u cijelom gradu kako više ne bi bilo kontejnera i kanti na ulicama.

Kontejneri u Zagrebu Foto: Darko Tomas/Cropix

Kao preduvjet za zatvaranje Jakuševca izgradnja je postrojenja za gospodarenje otpadom u Resniku, a Grad Zagreb usvojio je studiju izvodljivosti i pokrenuo javnu nabavu za projektnu dokumentaciju. Prema postojećim odlukama, Jakuševec mora prestati s radom do 2029., a Tomašević je najavio da će ta ekološka bomba biti zatvorena 2028. godine.

Promet nikad gori

Promet je veliki problem u Zagrebu, a neki će reći da nikad nije bilo gore. Broj automobila stalno se povećava, a infrastruktura ne prati stanje na cestama. Nove prometnice koje bi trebale rješavati taj problem su u pripremi: proširenje Sarajevske, produženje Branimirove i Kolakove, Jarunski most i podvožnjak Medpotoki te Šarengradska ulica kao novi ulaz u samo središte grada.

Tomaševićeva vlast uvela je tzv. blokovsko parkiranje koje olakšava stanarima da pronađu slobodno parkirno mjesto, ali ne i onima koji automobilom moraju na posao. Jer, bez obzira na to koliko se automobilom vozili po gužvovitim cestama, veće su šanse da ćete stići na cilj dosta prije nego javnim prijevozom.

Novi tramvaj u Zagrebu Foto: Goran Mehkek/Cropix

Javni prijevoz nije poboljšan u smislu da tramvaji i autobusi voze češće, ali je počela obnova voznog parka. Grad je kupio 65 novih autobusa i 80 novih tramvaja koji su počeli stizati na zagrebačke ulice. Voze i "novi polovnjaci" koji se, na veliku žalost putnika, nerijetko i kvare. Tomašević je najavio i proširenje tramvajske mreže, prvo nakon 20 godina, i to u Heinzelovoj te Sarajevskoj.

Prije prošlih izbora Tomašević je obećao uvođenje pješačkih zona i biciklističkih staza, no i tu se radilo uglavnom na način da nekome daš tako da drugom uzmeš. Kako god, ako su na dobitku biciklisti i pješaci, na gubitku su oni s automobilima i obrnuto. Prometna rješenja Tomaševićevih stručnjaka nerijetko se svode i na postavljanje stupića.

Pješačka zona u Masarykovoj Foto: Damjan Tadic/Cropix

U mandatu Možemo! pokrenuti su strateški projekti koji su dio njegovih ispunjenih obećanja. Paromlin nije prodan, nego se gradi gradska knjižnica i društveno-kulturni centar, što je i najveći kapitalni projekt u njegovu mandatu vrijedan 94 milijuna eura. Počela je i rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj, obnova Doma sportova, izgradnja bazena Špansko… Uskoro počinje izgradnja 300 stanova u Podbrežju za socijalni i priuštivi najam, a Tomašević je najavio izgradnju ukupno tisuću stanova.

Ukidanje roditelja odgojitelja i novi vrtići

Jedno od predizbornih obećanja koje je Tomašević ispunio među prvima bilo je ukidanje mjere roditelj odgojitelj koja je, tvrdi, godišnje gutala 67 milijuna eura. Navukao je na sebe bijes udruga koje su tužile Grad Zagreb, no sud je odlučio u njegovu korist.



Gradska vlast obećala je ta sredstva preusmjeriti u gradnju novih vrtića i povećavanje kapaciteta postojećih, a ove godine prvi se put dogodilo, pohvalio se Grad, da je nakon upisa u vrtićima ostalo slobodnih mjesta. U Tomaševićevu mandatu otvoreno je 11 vrtića.



Jedno od velikih predizbornih Tomaševićevih obećanja bila je i reforma mjesne samouprave, no to je nekako palo u drugi plan. Grad Zagreb pokrenuo je web-aplikaciju koja omogućava transparentan uvid u trošenje gradskog proračuna.

Pročitajte i ovo utrka za zagreb Lokalni izbori u Dnevniku Nove TV: Tomašević opet otkazao sučeljavanje, protukandidati jasni