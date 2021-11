Ovotjedni pregled tjedna novinarke Ivane Petrović obilježila je svađa na frontu Milanović Banožić, pobuna zbog cijepljenja, širenja upotrebe COVID potvrda, ali i pojedine odluke zagrebačkog gradonačelnika.

Za nekoliko dana obilježit će se 200 godina od rođenja Dostojevskog. Knez Miškin u Idiotu je dobar čovjek koji razumije druge i nikoga ne osuđuje unaprijed. Njegova misao je paradigma svega onoga čega u nas nema, a što je posve razotkrila ova pandemija. I što stvara ispraznost u politici, a onda automatski i u društvu i obrnuto. Pa je tako Zlatko Hasanbegović izjavio da on ima pravo na virus, a potom kazao da je karikirao.

Reakcije dijela tzv. desne oporbe na nove mjere su tek odraz političke bezidejnosti i sebičnosti, ali isto tako njezin ljeviji dio ispravno uočava da Vlada očito balansira umjesto da presiječe kao mnoge europske zemlje. Pa COVID potvrde oglašava nužnima za ulaz u sve javne ustanove, ali ne i za shopping centre kafiće i restorane. Koja će onda uopće biti korist bit od toga,

Što kolektivni imunološki odgovor bude jači, virus će sve više slabiti. To se inače uči u drugom gimnazije iz predmeta biologija. Rekao bi predsjednik - tko se nije cijepio magarac je bio.

I tako već drugi tjedan svaki dan – okršaj Milanovića i Banožića. Tako je bilo i u Lušcu kod Vukovara u kojem je pobijeno mnogo civila. Predsjednik je i tamo nastavio kavgu. Već je dosadio taj teror optužbi ad hominem bez ijednog valjanog argumenta. Ako predsjednik verbalno masakrirajući sirotog Banožića udara na Vladu - valja ga podsjetiti da on nema mandat, glumit parlamentarnu oporbu vladajućoj većini jer ako to želi neka se vrati u parlamentarni život i preuzme natrag SDP.

I taj Burčul. Od njegova zakonitog umirovljenja je sve počelo. Po čemu je on tako bitan? Po ničemu jer nitko nije ni imao pojma tko je on i tko uopće zapovijeda počasnom bojnom. On kao on u stvari uopće nije bitan, On je samo, eto, pristao biti oruđe. Pa to se vidi iz aviona. E da, i jedna preventivna - da slučajno nekome ne bi palo na pamet radit neku kavgu uskoro u Vukovaru. Taj scenarij osmišljen u glavama raznih foliranata - smo već jednom vidjeli. Ne budite kao većina u Idiotu. Čitajte Dostojevskog!

Prema onome što znamo 50 tisuća ljudi živi na minimalcu koji će od prvoga siječnja iznositi 3750 kuna. A gdje su sve oni za koje ne znamo. Pa ti živi. Božić dolazi. Kruh i borić za djecu će im kupiti valjda počasno zaštitna bojna. Dajte najte. Ovo je naša stvarnost.

Zagrebački gradonačelnik najavljuje skuplje komunalije. Ukida se naknada za roditelje odgajatelja. Trajat će do svibnja kako bi uglavnom majke sa više djece koje su dobivale tu naknadu našle zaposlenje. Vjerujem da je u tim naknadama bilo i kojekakvih prijevara, ali nije li bilo pametnije i svrsishodnije prvo napraviti dubinsku trijažu i naknadu ostaviti onim obiteljima kojima je doista i potrebna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr