Miletić i Hasanbegović protive se odlukama Stožera i to javno iskazuju. Na njihove izjave o otporu i necjepljenju reagirali su premijer, ministar zdravstva, ali i Hrvatska udruga bolničkih liječnika.

Saborski zastupnici Marin Miletić i Zlatko Hasanbegović burno su reagirali na novi set mjera Stožera.

"Nisam i neću se cijepiti, a ne želim se ni testirati. Moje je pravo imati virus. Dok će te mjere biti na snazi, moja noga neće kročiti u Sabor. Možda ćemo organizirati alternativni sabor na Duvanjskom polju", rekao je Zlatko Hasanbegović.

Marin Miletić je pak na Facebooku najavio otpor. "Htjeli ste, dobit ćete otpor. Sada je svima jasno: HDZ vodi društvo prema obveznom cijepljenju. Nema demokracije. Nema slobode izbora. Ne zanima Plenkovića, Beroša, Capaka i Markotić što i cijepljeni prenose zarazu i tako ugrožavaju sve rizične skupine."

Također, pozvao je sve učitelje "da se učlane u sindikat koji će ih braniti". "Puno vas je. Pokažite otpor. Bez COVID potvrda se može ići kockati, kupovati po centrima, djeca normalno u školu, a vas ucjenjuju. Podignite glave. Niste stvoreni da klečite pred Stožerom i HDZ-om."

Pozvao je i studente na otpor. "Studenti, zašto šutite? Maknite se od HDZ-ovih organizacija. Organizirajte se. Pružite i vi mirni otpor. Za ime Boga dragoga pitanje je slobode. Pitanje je u kakvom društvu će živjeti vaša djeca sutra?"

Na izjave je reagirao i Hrvatska udruga bolničkih liječnika - HUBOL. "Za njih i sve ostale neznalice i sebeljube koji će u sljedećim danima koristiti svoje pravo "imanja virusa" necijepljenjem, mali podsjetnik da svako pravo ima svoje granice, a oni i njihova sljedba su izravno odgovorni što su ugrozili naša prava da "nemamo virus". Vjerujemo da su svjesni da preuzimaju i dio odgovornosti za smrti koje će svojim djelovanjem izazvati."

Novi crni rekord: U posljednja 24 sata zabilježeno je 7094 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 50 osoba

Na snazi nove mjere, neke stupaju s odgodom: Nova pravila za okupljanja, potvrde obavezne u javnim i državnim službama

Premijer Andrej Plenković danas je posjetio KB Dubravu i komentirao Hasanbegovićevu izjavu. "Može tražiti minutu u eteru, ali može i govoriti imbecilne izjave. Neka dođe vidjeti ljude u bolnici koji isto kao on imaju pravo zaraziti se. Ima šešir saborskog zastupnika pa misli da može lupati što želi. To je loše i to misli 99 posto Hrvata", rekao je.

I ministar zdravstva, Vili Beroš, nije propustio komentirati njihove izjave. "Njegovo pravo nije ugroziti život nekome drugome. Znamo kako se prenosi."