Thompson poručio Tomaševiću: "Pozivam na razum, inače ćemo povući puno radikalnije poteze"

Pjevač Marko Perković Thompson ponovno se oglasio na društvenim mrežama te poslao poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Ova poruka dolazi nakon što je Tomašević u utorak rekao da se neće spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

"Još prije mjesec dana sam rekao kakva je naša odluka i toga se držimo. Ako Thompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protupravno, za to postoje pravni instrumenti", poručio je Tomašević.

Thompson se sada oglasio video-porukom. "Odgovor na sramotne izjave gradonačelnika Zagreba o zabrani koncerta 28.12. u zagrebačkoj Areni", napisao je ispod objave.

"Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.

Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog, pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa s divljeg zapada. Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova", poručio je.

"Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu Republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", zaključio je Thompson.

Pjevačev tim je ranije sazvao izvanrednu presicu koja će se održati u srijedu, s početkom u 12:30.

Podsjetimo, iako je Thompson zatražio dopuštenje i za dodatni koncert u prosincu u Zagrebu, gradske vlasti to nisu odobrile nakon što je Gradska skupština donijela odluku kojom se zabranjuje i pozdrav "Za dom spremni" na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba.

Thompson je kasnije odgovorio da će pjesmu Bojna Čavoglave na koncertu 27. prosinca svejedno otvoriti pozdravom "Za dom spremni".