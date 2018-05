Svijet se danas mijenja nevjerojatnom brzinom.

Dinamiku promjena rijetko je tko mogao predvidjeti. Jednu od vodećih uloga ima ubrzani razvoj znanosti i tehnologije koje omogućuju brojne inovacije koje mijenjaju i olakšavaju svakodnevni život običnih ljudi. Zadnjih nekoliko desetljeća svjedoci smo eksplozije inovativnih rješenja baziranih na sve bržem razvoju znanosti I tehnologije. Očiti primjer takve brzine primjerice je stav većine pripadnika treće životne dobi koji generaciju udaljenu tek 30ak godina od njih samih promatraju kao da su s drugog planeta, a njihove navike doživljavaju kao najveću apstrakciju.



Iako mlađe generacije, za razliku od gore spomenute lakše prihvaćaju promjene i njima se prilagođavaju, u ljudskoj kulturi postoje duboko ukorijenjene navike i obrasci koje je teško mijenjati.

Upravo zato u doba kada svako novo jutro donosi potencijalno revolucionarnu novinu, samo prihvaćanje novina novim realnostima nije dovoljno već se i sami ljudi trebaju prilagoditi odnosno transformirati.

Transformacija je pomak u načinu na koji vidimo sebe, što dovodi do drugačijeg viđenja svijeta. Prema poznatom psihoanalitičaru E. Frommu, samo znanje dovodi do prave transformacije i upravo zato što je znanje danas dostupnije no ikad, procesu transformacije ne ostaju imuni ni najtvrdokorniji sustavi i percepcije.

Nekada nepojmljiva ideja o putovanju na koje se ne kreće bez zaprežnih kola i snažnim konjem izgleda kao dio prahistorije u vremenu kada su na ulici testni auti bez vozača. Također, transformaciju doživljava i sustav plaćanja u kojem je novac glavna valuta stoljećima. Danas plan o potpunom napuštanju papirnatog novca kakvog poznajemo imaju i poneke države, a plaćanja računa već su moguća samo prislanjanjem mobilnog uređaja na predviđeno mjesto. Trenutno kroz jednu od najvećih transformacija prolazi jedna od najtradicionalnijih industrija u svijetu – duhanska industrija čiji se osnovni proizvod nije promijenio gotovo od samog nastanka do danas. Interes odraslih pušača za manje štetnim alternativama cigaretama s jedne strane te razvoj znanosti i tehnologije s druge strane pokrenula su nastojanja za razvojem inovativnih rješenja koja će predstavljati manje štetne alternative gorivim cigaretama za sve one pušače koji ne mogu ili se ne odlučuju na prestanak pušenja. Da bi se pritom ostvario uspjeh, nije dovoljno nastaviti poznatim putem i načinom rada nego uspjeh zahtjeva značajnu internu i eksternu transformaciju neke organizacije, njenih ljudi i načina na koji se posluje. Predvodnik duhanske industrije Philip Morris International je ujedno i prvi koji je hrabro iskoračio iz svoje sigurne zone u smjeru transformacije. Najava CEO-a André Calantzopoulosa kako bi PMI mogao prestati proizvoditi klasične cigarete označilo je povijesnu promjenu.



Philip Morris International je do danas uložio preko četiri i pol milijarde dolara i zaposlio preko 400 znanstvenika upravo u nastojanju da ponudi proizvod s potencijalom manje štetnosti u odnosu na klasične cigarete koji bi bio prihvatljiv odraslim pušačima. Proizvod PMI-a pod nazivom IQOS, kojim je u tom smislu trenutno najrazvijeniji te koji je komercijaliziran u brojnim zemljama svijeta, među ostalim i u Hrvatskoj, zasniva se na konceptu grijanja duhana (umjesto gorenja do kojeg dolazi kod pušenja klasične cigarete) uslijed čega ne nastaje dim dok je količina štetnih sastojaka koji nastaju korištenjem značajno smanjena u odnosu na onu koja nastane pušenjem klasičnih cigareta.



Za sve one koji puše ne postoji bolja alternativa od prestanka pušenja, no čak i prognoze Svjetske zdravstvene organizacije govore o milijardi ljudi koji će još uvijek pušiti u 2025. godini unatoč mnogobrojnim kampanjama koje upozoravaju na štetnost pušenja. U tom smislu možemo reći kako manje štetne alternative pušenju cigareta, poput bezdimnih proizvoda, predstavljaju ogroman potencijal unaprijeđenu javnog zdravstva.