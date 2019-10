Skupi stanovi, prehrana, troškovi života, sve su to problemi koji muče studente u Dubrovniku. Nakon što su izgubili jedinu menzu u gradu, Studentski centar poručuje - uskoro će imati rješenje. No, to nije jedini grad s takvim problemima.

Studiranje u Dubrovniku za mnoge je postalo luksuz. "Jako je sve skupo, mislim da će nam menza za sada jako faliti, pogotovo što se tiče smještaja, ja imam sreću da sam u obiteljskoj kući, ali dosta će ljudi imati puno problema", kazala je studentica Sveučilišta Dubrovnik Lidija Tomašković.

"Studenti nam se najviše obraćaju po pitanju najma stanova i skupoće življenja", otkriva Blaž Bulum iz Studentskog zbora Dubrovnik. "Snalaze se kako god mogu, fali svega nama studentima, ali nadam se da će biti bolje u buduće", dodaje studentica Petra Tomić.



Sve nade polažu se u dom koji će se otvoriti u veljači iduće godine. Do tada, iz Studenstkog centra Dubrovnik poručuju kako su nakon javnog apela pronašli privremeno rješenje za prehranu studenata. "Jedan ugostitelj se javio, bez ikakve financijske računice odlučio je pomoći studentima", kazao je ravnatelj Studentskog centra Marko Potrebica.

S privatnim davateljima usluge prehrane studentima probleme imaju i gardovi Poreč, Karlovac i Zagreb na dvije lokacije. Problem je niska cijena obroka od 23 kune. "Nama predstoji u suradnji s ministarstvom i Studentskim zborom promijeniti Pravilnik o prehrani studenata koji je iz 2012. i to ćemo raditi krajem ovog i idućeg mjeseca i kroz pravilnik urediti da nam se takve situacije ne događaju", objasnio je predsjednik zajednice Studentskih centara Nenad Milijaš.

Na pitanje hoće li se dizati cijene i mijenjati pravilnici, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak odgovara: "Možemo reći samo da je ona regulirana i pravilnicima i načinom rada i da puno toga ovisi o lokalnom centru koji tako nešto organizira, a detalje naravno putem pisnaog zahtjeva".

Sve je manje studenata

Dubrovnik je u problemu i sa sve manjim brojem studenata, ostalo je 260 praznih mjesta. A na razini države nepopunjeno je gotovo 12 tisuća predviđenih upisnih mjesta.

"Razlozi pada upisa studenata leže i u činjenici da je veliki broj maturanata prvo u ljetnom, a kasnije i u jesenskom roku pao na ispitu državne mature, međutim i demografski podaci koji govore da je sve manje i manje maturanata u našim školama", pojašnjava glasnogovornica dubrovačkog sveučilišta Sandra Buratović Maštrapa.

U Dubrovniku jedino raste interes stranih studenata, ove godine dolaze iz 13 država Eurospke unije, ali i iz Kazahstana, Australije, Amerike - no dok se ne izgradi dom, u Dubrovniku će im studiranje svakako biti izazov.

