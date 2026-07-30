Nakon pisanja DNEVNIK.hr-a: Suspendiran svećenik optužen za zlostavljanje u sjemeništu

Svećenik, kojeg je jedan bivši sjemeništarac i bogoslov imenovao kao svog dugogodišnjeg seksualnog zlostavljača, jučer je razriješen župničke dužnosti u župi koju je relativno nedavno preuzeo, neslužbeno doznaje DNEVNIK.hr.

Kako nam objašnjava naš izvor iz Katoličke crkve, to znači da ga je biskup stavio pod mjere opreza, sukladno Smjernicama za zaštitu maloljetnika.

Zanimljivo je da smo u ponedjeljak upravo pitanje hoće li suspendirati prozvanog svećenika postavili Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i Požeškoj biskupiji. Naime, on je kao župnik praktički svakodnevno u kontaktu s djecom i mladima, pa ako je samo dio optužbi protiv njega istinit, oni su u opasnosti postati njegove nove žrtve.

Zlostavljanje počelo dok je žrtva bila maloljetna

Ni HBK ni Požeška biskupija na pitanje nisu odgovorili, ali je biskup procijenio, ili mu je iz HBK tako savjetovano, da je navodnog zlostavljača ipak bolje razriješiti službe u župi.

Podsjetimo, riječ je o slučaju dugogodišnjeg seksualnog zlostavljanja, koje je počelo u ranim 2000-im godinama, kad je žrtva bila polaznik sjemeništa te je bila maloljetna. Zlostavljanje se nastavilo godinama, a zlostavljani mladić je u jednom trenutku 2012., tada kao student bogoslovije u Beču, kolegi sa studija ispričao što mu se sve događalo prethodnih godina.

Sve znali i hrvatski biskupi i Vatikan

Šokirani kolega sve je prijavio tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću, koji je naložio svojevrsnu istragu koju je povjerio jednom svećeniku, no unatoč prikupljenim dokazima koji su ukazivali na to da su optužbe opravdane, od istrage nije bilo ništa.

Slučaj je, prema informacijama kojima raspolažemo, prijavljen požeškoj i dubrovačkoj policiji, no nijedna policijska uprava nije nam odgovorila jesu li i kada zaprimljene prijave te je li se po njima postupalo.

Važno je napomenuti i da je bivši bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schönborn, poznati borac protiv zlostavljanja i zataškavanja u Katoličkoj crkvi, u više navrata na ovaj slučaj upozoravao i hrvatske biskupe i Vatikan, no da njegova upozorenja nisu urodila plodom.

Slučaj pokrenut s mrtve točke

Da se, nakon dugo godina zataškavanja, slučaj ipak pokrenuo s mrtve točke pokazuje potvrda Državnog odvjetništva za DNEVNIK.hr da se provode izvidi, kao i neslužbena informacija da je policija stupila u kontakt sa žrtvom, koja bi trebala dati svoj iskaz.

U međuvremenu je seksualno zlostavljanje u sjemeništu prijavilo još nekoliko osoba, a policija nam je potvrdila da se i u tom slučaju provode izvidi kako bi se utvrdilo jesu li prijave utemeljene.

Ovdje valja naglasiti da ako se te nove optužbe pokažu istinitima, to bi značilo da su žrtve u vrijeme zlostavljanja bile maloljetne, s obzirom na to da je Međubiskupijsko sjemenište na zagrebačkoj Šalati gimnazija za buduće svećenike.