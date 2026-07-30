Poljak koji je napravio kaos u Međugorju na ispitivanju: Čeka se odluka o pritvoru

Državni tužitelj BiH započeo je u četvrtak ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina te će najvjerojatnije zatražiti pritvor za njega budući da je osumnjičen za više incidenata u svjetski poznatom hodočasničkom mjestu Međugorju, doznaje Hina iz Tužiteljstva BiH.

Muškarca rođenog u Varšavi, sumnjiči se da je ranije ovoga tjedna crnom bojom oskvrnuo glavni Gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te na poljskom i engleskom jeziku ispisao uvredljive poruke usmjerene protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca.

Njega tužiteljstvo BiH trenutačno tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata za što je predviđena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Nakon što bude ispitan, očekuje se da će tužitelj Tužiteljstva BiH uputiti Sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora, rekao je za Hinu izvor iz te institucije. Prema istome izvoru, poljski državljanin bi kasnije tijekom poslijepodneva trebao biti izveden pred Sud BiH koji će odlučiti o zahtjevu za pritvor.

Brojni mediji u Poljskoj, Hrvatskoj i BiH su objavili identitet muškarca tvrdeći da je otprije poznat javnosti jer je njegova životna priča prikazana u igrano-dokumentarnom religijskom filmu "Powołany 2" redatelja Jana Sobierajskog. U filmu je govorio o teškom djetinjstvu, nasilju, ovisnostima i životnoj krizi te o hodočašću u Međugorje koje je predstavljao kao prekretnicu i početak svojega obraćenja.

Po pisanju poljskog katoličkog portala Stacja7.pl, redatelj Jan Sobierajski o slučaju se oglasio na društvenim mrežama. Naveo je da je 31-godišnjaka, čiji identitet vlasti BiH još nisu objavile, osobno upoznao tijekom snimanja filma te da se on poslije suočavao s ozbiljnim psihičkim teškoćama i novim životnim krizama.

Sobierajski je ustvrdio i da je s njim u posljednje vrijeme više puta razgovarao telefonom, ali da nažalost nije htio prihvatiti pomoć.