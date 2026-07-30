Strankinje vrebale žrtve u Dubrovniku: Policija ih kazneno prijavila i objavila detalje

Podignuta je kaznena prijava protiv tri državljanke Bugarske osumnjičene da su tijekom srpnja u turističkim gužvama pljačkale građane.



Riječ je o Bugarkama u dobi od 23, 25 i 27 godina koje su u staroj jezgri i širem Centru Dubrovnika pratile domaće i strane goste te im neopaženo im iz zatvorenih ruksaka i torba krale novčanike, nakit, osobne dokumente i kartice.



"Ukupna materijalna šteta nastala počinjenjem sedam kaznenih djela krađe na štetu državljana Tajvana, Ukrajine, Hrvatske, Australije, Japana i Indije iznosi 4.950 eura", priopćila je policija.

Osim toga, osumnjičene su i za tri kaznena djela računalne prijevare jer su ukradene kartice koristile za online kupnju i potrošile 9241 euro, a u jednom slučaju je banka blokirala pokušaj transakcije od 13.340 eura.



"Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ponovno apelira na građane i posjetitelje da u gužvama pojačaju oprez, ruksake i torbe drže zatvorenima i pod stalnim nadzorom sprijeda, a u slučaju gubitka ili krađe bankovnih kartica odmah kontaktiraju svoju banku radi hitne blokade računa", naveli su u priopćenju.



Policija ističe da je nakon ovog kriminalističkog istraživanja rasvijetlila gotovo sva teža imovinska kaznena djela počinjena na dubrovačkom području tijekom lipnja i srpnja. Među njima su i provale u stanove te slučajevi postavljanja skimming uređaja na bankomate.