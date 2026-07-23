Užas u sjemeništu: Svećenici godinama zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika

Dugogodišnje seksualno zlostavljanje u sjemeništu, koje je počelo dok je žrtva bila maloljetna, sustavno se zataškavalo unutar Katoličke Crkve u Hrvatskoj posljednjih 15-ak godina, unatoč više prijava i najmanje jedne provedene istrage, proizlazi iz informacija koje je ekskluzivno doznao DNEVNIK.hr.

O zlostavljanju su bili obaviješteni hrvatski biskupi, ali i sam Vatikan, no godinama se ništa nije poduzimalo da bi se u potpunosti istražio slučaj i kaznio krivac za zlostavljanje, ali i oni koji su cijeli slučaj zataškavali.

DNEVNIK.hr do informacija je došao preko izvora s Kaptola i izvan Crkve te uvidom u dokumente, no nećemo iznositi sve detalje kako bismo zaštitili identitet žrtve. Trenutačno se u Crkvi razmatra što učiniti vezano za ovaj slučaj, a o dramatičnosti situacije govore i pokušaji izbjegavanja odgovornosti i međusobnog prebacivanja krivnje među svećenicima, koji su svjesni koliko će ova afera štetiti Crkvi.

Zlostavljanje počelo kad je žrtva imala 16 godina

Seksualno zlostavljanje polaznika Međubiskupijskog sjemeništa (gimnazije) na zagrebačkoj Šalati, prema njegovim tvrdnjama, počelo je ranih 2000-ih, kada je imao samo 16 godina, a trajalo je desetak godina, i nakon što je nastavio obrazovanje na Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu na petogodišnjem filozofsko-teološkom studiju.

Iako su promjene u ponašanju bile primjetne, nitko iz njegove okoline, obitelj, prijatelji i kolege, nije mogao ni zamisliti traume koje je mladić proživljavao i zbog kojih je tonuo u ovisnost o alkoholu i drogama. Alkohol je počeo piti već u gimnaziji, kada se znao i napiti kako bi lakše istrpio zlostavljanja, kasnije je uzimao i razne droge, a na petoj godini studija izbačen je s Bogoslovnog fakulteta zbog alkoholizma.

Teške dijagnoze uzrokovane "traumom katastrofalnog intenziteta"

Prema informacijama kojima raspolažemo, ispovjednici u sjemeništu žrtvi su, kad im se ispovjedio o zlostavljanju koje doživljava, govorili neka sve što prije zaboravi. Dijelom i zbog toga, žrtva je razvila osjećaj krivnje, a zlostavljač ga je "držao pod kontrolom" svojim autoritetom, novčanim darovima i omogućavajući mu pristup alkoholu, koji je mladić sve češće konzumirao.

Kolike je posljedice zlostavljanje ostavilo na žrtvu, pokazuje da su joj kasnije dijagnosticirani posttraumatski stresni poremećaj, trajne promjene ličnosti nakon traume katastrofalnog intenziteta, kao i poremećaji uzrokovani drogama i alkoholom.

Zlostavljač zadužen za rad katoličkih škola

Tek 2012., nakon što je otišao živjeti i studirati bogosloviju u Beč, počelo se doznavati za strahote koje je taj mladić prošao. Naime, jednom je u stanju rastresenosti i boli ispričao sve o seksualnom zlostavljanju koje je proživljavao desetak godina svom kolegi sa studija, koji je o tome pisao tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Naime, žrtva je kao svog zlostavljača imenovala bivšeg biskupova bliskog suradnika.

Zanimljivo je da je navodni zlostavljač danas na visokoj poziciji u HBK-u zadužen za rad katoličkih škola.

Na kolegu zlostavljanog mladića, koji je slučaj prijavio biskupu Škvorčeviću, kasnije se vršio pritisak da promijeni iskaz te je sustavno proganjan, tvrde naši izvori.

Ilustracija/Antun Škvorčević (lijevo) Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Škvorčević je, prema informacijama koje je dobio DNEVNIK.hr, tada čak i zadužio jednog svećenika da provede istragu, a iako je veća količina pisanih i digitalnih dokaznih materijala, korespodencije između žrtve i zlostavljača, ukazivala na istinitost tvrdnji žrtve i o njegovoj dubokoj ovisnosti o zlostavljaču, od istrage na kraju nije bilo ništa.

Zlostavljani mladić tada je čak i napisao pismo Škvorčeviću u kojem je negirao zlostavljanja, vjerojatno zbog srama ili straha od posljedica te ovisnosti o zlostavljaču, no kasnije je ponovno potvrdio da je zlostavljanja bilo.

Novi biskup obavijestio HBK i državne vlasti

U pokušaju da kontaktiramo Škvorčevića, koji je već dvije godine u mirovini, poslali smo upit Požeškoj biskupiji je li on, dok je bio biskup, bio upoznat s optužbama protiv njegova tadašnjeg bliskog suradnika te što je poduzeo kada je doznao za taj slučaj. Također smo pitali postoje li u biskupiji zapisi o tome da se postupalo po tom slučaju te je li on tada prijavljen nadležnim crkvenim i državnim vlastima.

"Požeški biskup Ivo Martinović, po saznanju za predmetne navode, postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima te o njima obavijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured HBK-a za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela, radi zaštite njihove provedbe i svih uključenih osoba Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti slučaja", odgovor je biskupije, iz kojeg proizlazi da je slučaj državnim vlastima prijavljen tek nakon Škvorčevićeva odlaska i dolaska Martinovića, koji je na čelu biskupije dvije godine.

Mnogi su znali za zlostavljanje, nisu reagirali zbog straha

Naši izvori tvrde da je s tragičnim zlostavljanjem bilo upoznato više svećenika iz Požege, Đakova, Zagreba i šire, ali mnogi zbog straha od osvete nisu imali hrabrosti progovoriti niti pomoći žrtvi i njegovoj obitelji. Oni rijetki koji su nešto pokušali, bili su prozivani, maltretirani i marginalizirani.

Komentar optužbi protiv njega potražili smo i od samog navodnog zlostavljača, poslali mu mail i zvali ga na telefone u HBK te župe u Požeškoj biskupiji koju je nedavno preuzeo kao župnik, no odgovor nismo dobili.

Ugledni kardinal upozorio hrvatske biskupe i Vatikan

Jedan od detalja priče koji ukazuje na to da je zlostavljanje bilo zataškavano dugi niz godina leži izvan granica Hrvatske. Naime, nekoliko godina nakon odlaska u Beč, gdje je primljen na tamošnju Bogosloviju, zlostavljani mladić svoje je traume ispričao tadašnjem bečkom nadbiskupu, kardinalu Crhistophu Schönbornu, koji je 2018. o svemu pisao hrvatskim biskupima, ali i Dikasteriju za biskupe u Vatikanu.

Naime, prema informacijama kojima je kardinal tada raspolagao, navodni zlostavljač bio je na listi za biskupsku službu, pa je želio da se cijeli slučaj temeljito istraži, da se ne dogodi da osoba koju se optužuje za zlostavljanje postane biskup, kao i da ostane svećenik ako se optužbe pokažu istinitima.

Kako tadašnje obraćanje nije urodilo plodom, Schönborn je u više navrata upozoravao hrvatske biskupe na ovaj slučaj, no bez rezultata, a zadnji put, prema našim informacijama, početkom ove godine obratio se Dikasteriju za nauk vjere u Vatikanu, čijem je prefektu, kardinalu Víctoru Manuelu Fernándezu, izrazio sumnju da bi slučaj zlostavljanja maloljetnog sjemeništarca mogao postati predmet sustavnog zataškavanja.

Od Fernándeza je zatražio da Dikasterij uzme ovaj slučaj u razmatranje, a u obraćanju je jasno prozvao hrvatske biskupe i svećenike da znaju za cijeli slučaj, ali ne žele da istina izađe na vidjelo.

Slučaj službeno prijavljen HBK-u tek ove godine

Kardinal Schönborn, danas bečki nadbiskup u miru, inače je poznat po borbi protiv seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi, kao i protiv zataškavanja takvih zlodjela, a nije mu bilo strano prozivati i kolege. Tako je poznat slučaj iz 2010. kada je javno optužio tada utjecajnog kardinala Angela Sodana da zaustavlja istrage o seksualnom zlostavljanju unutar Crkve te ga je kritizirao zato što je Sodano optužbe o zlostavljanju odbacivao kao tračeve.

Je li upoznata s optužbama u ovom slučaju i jesu li nadležne crkvene institucije provele istragu, kao i je li cijeli slučaj prijavljen državnim vlastima, pitali smo i Hrvatsku biskupsku konferenciju.

Ilustracija/Zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije Foto: Ranko Suvar/Cropix

"Požeška biskupija ove je godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju. Sukladno važećim propisima, Nacionalni ured HBK-a o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela. S obzirom na to da su postupanja nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti predmeta", odgovorili su nam iz HBK-a.

Policija i apostolska nuncijatura bez odgovora

Prema informacijama kojima raspolažemo, sa slučajem je 2013. ili 2014. bio upoznat i tadašnji dubrovački biskup Mate Uzinić, današnji riječki nadbiskup, no on poručuje da se ne sjeća tog slučaja.

"Nažalost, nadbiskup Uzinić ne sjeća se detalja vezanih za tu optužbu, a u arhivi o tome nema podataka. U vremenu koje spominjete, u slučajevima kada nije bio nadležan za provođenje istrage, nadbiskup bi one koji su mu se povjerili redovito uputio da prijavu podnesu nadležnim tijelima", odgovorili su nam iz Uzinićeva ureda.

O eventualnim prijavama pitali smo i nadležne policijske uprave, požeško-slavonsku i dubrovačko-neretvansku, no nisu nam odgovorile na upit, iako je, prema našim informacijama, PU dubrovačko-neretvanska sa slučajem upoznata najkasnije 2023.

Upit smo poslali i Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu, koju smo pitali o saznanjima o slučaju iz vremena nadbiskupa Giorgija Linguae, koji je bio nuncij do početka ove godine, no odgovor nismo dobili.

Državno odvjetništvo pitali smo je li dobilo prijavu u ovom slučaju, tko ju je i kada podnio te postupa li se po njoj, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.