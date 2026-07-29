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Pohlepa ili pravednost? Plenković brani nove poreze: "Sad se pravimo nevješti..."

PišeHina, 29. srpnja 2026. @ 17:07 komentari
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Goran Mehkek/Cropix
Plenković poručuje da najavljene izmjene za paušalne obrtnike i male iznajmljivače nisu novo porezno opterećenje, već pokušaj uspostave pravednijeg poreznog sustava. Ističe kako se korekcije odnose na one s najvećim prihodima, dok Vlada istodobno nastavlja s mjerama za ublažavanje rasta cijena energenata i zaštitu građana te gospodarstva.
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