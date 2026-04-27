Zbogom jeftinim letovima? "Što dulje potrošači plaćaju ove cijene, veća je vjerojatnost..."

Cijene avionskih karata rastu zbog skupljeg goriva i velike potražnje, a prijevoznici upozoravaju da bi takve cijene mogle ostati na snazi i nakon što se tržište goriva stabilizira.

Rast cijena karata ne potiče samo skuplje gorivo, nego i snažna potražnja za putovanjima. Unatoč višim cijenama, mnoge aviokompanije bilježe rekordan broj rezervacija. Dok god putnici nastavljaju kupovati karte,vrlo je vjerojatno da će se više cijene karata vjerojatno zadržati, bez obzira na kretanje cijene goriva, piše CNN.

"Što dulje potrošači plaćaju ove cijene i što se aviokompanije više naviknu na takav prihod, to je veća vjerojatnost da će se zadržati", rekao je izvršni direktor Uniteda Scott Kirby.

Putnici te kompanije trenutačno u prosjeku plaćaju 20 posto više po prijeđenoj milji nego prošle godine.

Cijena avionskog goriva, koja se od početka godine približno udvostručila, jedan je od glavnih razloga rasta cijena karata. Gorivo je drugi najveći trošak aviokompanija, odmah iza rada.

Četiri najveća američka prijevoznika United, American, Delta i Southwest prošle su godine u prosjeku zajedno trošili oko 100 milijuna dolara dnevno na gorivo. To je bilo u razdoblju relativno niskih cijena nafte. Danas plaćaju milijarde dolara više.

Delta je objavila da se samo u tekućem tromjesečju suočila s dodatnih dvije milijarde dolara troškova za gorivo.

Aviokompanije dio tog troška prebacuju na putnike. Podaci pokazuju da već sada naplaćuju oko 20 posto više po prijeđenoj milji nego prije godinu dana, a očekuje se daljnji rast cijena.

Operativni direktor Southwesta Andrew Watterson rekao je investitorima da je ove godine već zabilježeno pet povećanja cijena karata na razini industrije te da se očekuju nova. Dodao je i da su prijevoznici zasad nadoknadili tek dio povećanih troškova.

No cijene karata ne određuju se primarno prema trošku leta, kaže Zach Griff, autor newslettera o zrakoplovstvu.

Cijena ovisi ponajprije o potražnji za određenom rutom, dijelom dana ili tjedna, kao i o razini konkurencije. Primjerice, letovi sredinom tjedna ili noćni letovi obično su jeftiniji od termina s najvećom potražnjom, poput petka poslijepodne. Putnici često plaćaju i manje po prijeđenoj milji na popularnim dugim rutama između velikih gradova, poput New Yorka i Los Angelesa, nego na kraćim rutama s manjom potražnjom.

Aviokompanije istodobno smanjuju broj manje isplativih letova, koji su zbog skupljeg goriva postali neprofitabilni. United je, primjerice, smanjio planirani red letenja za oko pet posto do rujna. Uklanjanje jeftinijih opcija dodatno podiže prosječnu cijenu karata.

Budući da putnici i dalje rezerviraju letove, prijevoznici procjenjuju da mogu zadržati više cijene na preostalim linijama. "Cijene će se na kraju formirati ovisno o tržišnim uvjetima", rekao je Watterson.

Postoji i mogućnost da Spirit Airlines, poznat po vrlo niskim cijenama, ne izdrži pritisak rasta troškova goriva.

Ta niskotarifna kompanija, koja je u posljednje dvije godine dvaput podnijela zahtjev za stečaj, u ožujku je upozorila da bi mogla prestati poslovati. Administracija Donalda Trumpa razmatra mogućnost financijske pomoći ili čak preuzimanja kompanije kako bi opstala. Čak i u tom slučaju, Spirit bi bio znatno manji, a i drugi niskotarifni prijevoznici suočavaju se s poteškoćama.

"Ako iz jednadžbe uklonite niskotarifnu konkurenciju, onda, da, mislim da bi United i slične kompanije mogle dugoročno zadržati više cijene karata", rekao je Griff.

Planovi aviokompanija da zadrže više cijene čak i ako gorivo pojeftini izazvali su kritike u javnosti.

Zastupnik iz New Yorka Ritchie Torres poslao je pismo čelniku Uniteda nakon njegovih izjava.

"United otvoreno planira zadržati značajan dio ušteda na gorivu umjesto da ih prenese na putnike", napisao je Torres.

"Obični građani, od kojih su mnogi već prisiljeni odustati od putovanja zrakoplovom, zaslužuju više od ovakve razine korporativne pohlepe."

United nije komentirao Torresovo pismo.