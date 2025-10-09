Šušnjar: "Hrvatska je spremna kupiti Naftnu industriju Srbije"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u četvrtak da je Hrvatska spremna ući u vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije (NIS) i zavladati maloprodajnim tržištem u toj susjednoj zemlji, a što bi i jednima i drugima značajno olakšalo poslovanje.

Naime, Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru, iako je Janaf dobio licencu da može još do 15. listopada prevoziti za nju naftu.

"Moje informacije iz Janafa kažu da su prevezli sve ono što je bilo u skladištu u Janafovim terminalima i cjevovodu, što znači da nema više primanja te nafte i distribucije prema Srbiji", rekao je Šušnjar u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK), gdje je sudjelovao na potpisivanju sporazuma o suradnji oko organizacije nastupa Hrvatske na međunarodnim sajmovima obrambene industrije.

Vezano uz hrvatsku kupovinu NIS-a, Šušnjar je rekao da je "naša ruka ispružena" i ako je to rješenje, Hrvatska je spremna i za tu opciju, a kako bi se prije svega zaštitio kontinuitet poslovanja Janafa.

"Bez ikakvih pretenzija spremni smo ovladati maloprodajnim tržištem u Srbiji", rekao je Šušnjar, dodavši kako bi to i nama i Srbima značajno olakšalo poslovanje.

Naglasio je i da se posredstvom rafinerije u Pančevu opskrbljuje i 20 posto tržišta derivatima u Bosni i Hercegovini, što je dodatni izazov i za tu državu.

Očekuje da se ubrzo dovrši modernizacija rafinerije u Rijeci, čime bi se povećali kapaciteti, pa bi se na taj način mogla pružiti sigurnost opskrbe susjednoj BiH, a djelomično i Republici Srbiji.

"Janaf kontinuirano radi na diversifikaciji poslovanja"

Upitan što će biti s Janafom ako sankcije potraju do kraja godine, budući da predsjednik Uprave Janafa govori o milijunskim gubicima, Šušnjar je kazao da neće biti gubici već nešto što se neće odraditi, odnosno radit će se o izgubljenoj dobiti.

Naglasio je da Janaf kontinuirano radi na diversifikaciji svog poslovanja, tako da bi se eventualni gubici mogli djelomično nadoknaditi na drugoj strani. No nada se da će odgoda poslovanja prema NIS-u biti kraćeg vijeka i da neće biti štete ni za Janaf ni NIS, kao ni za građane BiH.

Inače, prema današnjem Janafovom priopćenju, procjenjuje se da bi prestanak isporuke nafte NIS-u smanjio prihode Janafa za 18 milijuna eura do kraja godine.

Šušnjar je odbacio mogućnost da najnovija situacija oko NIS-a stavlja Janaf u lošiju pregovaračku poziciju s MOL-om, ponovivši da je Hrvatska spremna isporučiti sve svoje kapacitete koji su potrebni i Mađarskoj i Slovačkoj i Srbiji.

Ustvrdio je da postoji "milijun razloga" zbog kojih MOL tvrdi da Janaf nema dovoljno kapaciteta, rekavši i da pritom Janafova cijena uopće nije sporna.

Glavni razlog MOL-ovih prigovora je, smatra Šušnjar, jeftinija ruska nafta koju oni nabavljaju i ostvaruju profit od milijardu dolara godišnje.