Stižu stabilniji dani uz pretežno sunčano vrijeme, ali pripazite na hladna jutra i mraz

Zavižan je bio u magli koja se smrzavala jer je temperatura bila oko –2 stupnja. U drugim je predjelima bilo toplije, često i uz vidljivo nebo i sunce, osobito na zapadu, iako je ponegdje padala slaba kiša, većinom na istoku zemlje ujutro, a popodne i u središnjim predjelima. Dnevne temperature ovisile su o naoblaci, u osunčanim dijelovima zemlje mjerilo se do 20 stupnjeva, dok je pod oblacima bilo i do 10 stupnjeva manje.

Dojam topline na obali su kvarili bura i sjeverac koji će puhati i sutra. Frontalni sustav vezan uz plitku dolinu odlazi jugoistočno od Jadrana, a sa sjevera jača greben anticiklone. Iako će biti vjetrovito, pred nama su stabilniji dani bez oborina, a uskoro će i jutarnje temperature porasti. Ali ne još.

Posvuda će biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti se očekuju niske temperature, osobito u središnjim predjelima i gorju, gdje su noću i rano ujutro mogući minusi, a pritom i slab mraz. Bit će vjetrovito, na kopnu slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na udare moguće jak, osobito u Slavoniji. Na moru će puhati umjerena do jaka bura, pod Velebitom, ali i ponegdje u Dalmaciji, s olujnim udarima.

Najniže temperature na kopnu od –1 do 5, na obali i otocima od 7 do 12. U unutrašnjosti Istre oko 3, a u unutrašnjosti Dalmacije između 4 i 7.

U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a temperatura između 18 i 20.

U Slavoniji se u drugom dijelu dana očekuje nešto više oblaka, ali i dalje sa sunčanim razdobljima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na udare jak. Prema kraju dana će se smirivati. Temperatura od 17 do 19.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz umjeren razvoj naoblake. Uz slab do umjeren sjeveroistočnjak u najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 14 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Iako će bura malo oslabjeti u odnosu na jutro i okretati na sjeverozapadnjak, i dalje vjetrovito. Temperatura od 18 do 21.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito. Bura će okrenuti na jak, prema otocima i vrlo jak sjeverozapadnjak, prema jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 21.

Na kopnu sljedeći dani pretežno sunčani, samo lokalno uz prolaznu umjerenu naoblaku. Vjetar slab, u petak na istoku umjeren sjeverozapadni, a u nedjelju će posvuda zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka u postupnom rastu. Danju većinom toplo, osobito u subotu.

Na moru sunčano. Tijekom noći i jutara puhat će bura i sjeverac, a u popodnevnim satima umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u petak na otocima i jak. Temperatura u postupnom rastu.

Dakle, velik dio unutrašnjosti očekuju niske temperature, a ponegdje će biti i mraza, uglavnom slabog. Iako će danju biti suho i dosta sunčano, pred nama je vjetrovit dan, pa će se ipak činiti hladnije nego očekivanih 20 stupnjeva.