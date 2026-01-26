FOTO Kaos na prometnom zagrebačkom križanju: Oglasio se ZET, nastala velika gužva

Na križanju Savske ceste i Slavonske avenije kod Vjesnika jutros je došlo do sudara automobila, zbog čega je došlo do zastoja u prometu.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da su u njoj sudjelovala najmanje dva automobila, koja su zbog svega ostala teže oštećena. Na teren je zbog nesreća izašla policija.

Nesreća kod Vjesnika - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Nesreća kod Vjesnika - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

ZET je objavio da je u 7:50 riješen zastoj tramvajskog prometa i da je normalizacija u tijeku.

Nesreća kod Vjesnika - 5 Foto: Josip Moler/Cropix

Nesreća kod Vjesnika - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Nesreća kod Vjesnika - 6 Foto: Josip Moler/Cropix

Međutim, na Google Mapsu se vidi da je na Slavonskoj aveniji još uvijek velika gužva, koja je nastala nakon nesreće.

Gužva na Slavonskoj aveniji Foto: Google Maps