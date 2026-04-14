Sud potvrdio optužnicu protiv Joška Jeličića

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića zbog davanja lažnog iskaza tijekom suđenja u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz NK-a Dinamo.

Optužnicom ga se tereti da je svjesno neistinito svjedočio o isplati duga od 200.000 eura.

Sud je odbio tvrdnju obrane da je optužnica "preuranjena" uz obrazloženje da takav pojam uopće ne postoji u Zakonu o kaznenom postupku, piše Jutarnji list.

Odbacio je i tvrdnju da se postupak za davanje lažnog iskaza ne može voditi prije završetka postupka u kojem je iskaz dan.

Svjedočeći na suđenju braći Mamić i ostalima, u tzv. aferi Dinamo 2, na osječkom Županijskom sudu Jeličić je u listopadu 2024. kazao da tijekom istrage na ispitivanju u Uskoku nije govorio istinu o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti.

Što je Jeličić točno skrivio

Jeličić je na ispitivanju u USKOK-u rekao da je 200.000 eura, koje mu je Dinamo trebao isplatiti na temelju nagodbe za raniji dug, dobio od engleske tvrtke Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića, a onda je osam godina poslije na sudu izjavio da taj iznos nije dobio ni od koje engleske ili strane tvrtke, nego osobno od Zdravka Mamića.

"Zdravko mi je u prostorijama kluba u nazočnosti Damira Vrbanovića, moguće i Zorana Mamića, te mog odvjetnika Krešimira Ćurkovića isplatio 200.000 eura u gotovini, a ja sam tužbu povukao", rekao je na sudu.

Jeličić je u Dinamu igrao u dva navrata, od 1993. do 1995., te nakon povratka iz inozemstva od 1997. do 2002. godine. Jeličić je tužio Dinamo zbog neispunjenih ugovornih obveza, koje su dosezale iznos od 844 tisuće eura.