Afera Dinamo: Pet godina suđenja Zdravku Mamiću, datum presude još nepoznat

Ni pet godina od početka drugog suđenja bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću i ostalim okrivljenicima za izvlačenje novca iz kluba u tzv. aferi Dinamo 2, datum objave prvostupanjske presude nije poznat i teško ga je prognozirati jer je sudski postupak još uvijek u fazi ispitivanja svjedoka, piše Ivan Vučković.

Početak suđenja na osječkom Županijskom sudu bio je predviđen za listopad 2020., ali su ročišta redom otkazivana zbog zdravstvenih poteškoća nekoliko okrivljenika, a posljednji put 1. veljače 2021. godine, nakon što je Zdravko Mamić otkazao punomoć tadašnjem odvjetniku Veljku Miljeviću pa mu je određen branitelj po službenoj dužnosti.

Suđenje je napokon započelo 3. ožujka 2021. kada je današnji ravnatelj Uskoka Sven Mišković optužnicu na oko 700 stranica čitao oko dva i pol sata. Uz Zdravka i Zorana Mamića, kojima se zbog bijega u BiH sudi u odsutnosti, optužnicom za izvlačenje novca iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja bili su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši direktor Dinama Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan.

U tzv. aferi Dinamo 2, Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i Sjedinjenih Američkih Država te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Naknadno izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Zbog sumnje u proceduralne nepravilnosti okrivljenici i njihovi odvjetnici u nekoliko su navrata tražili izuzeće članova sudskog vijeća, tadašnjeg predsjednika osječkog Županijskog suda Zvonka Vrbana pa i svih ostalih sudaca Kaznenog odjela toga suda.

Obrana je također tražila i premještanje predmeta na zagrebački Županijski sud, smatrajući da u Osijeku nema uvjeta za nepristrano suđenje, između ostalog, i u kontekstu činjenice da je protiv trojice osječkih sudaca, Darka Krušlina, Ante Kvesića i Zvonka Vekića, pokrenuta istraga, nakon što ih je Zdravko Mamić prozvao za korupciju.

Četvorica sporazumno osuđena nakon priznanja krivnje

Prvi obrat na suđenju dogodio se potkraj listopada 2023. kada je menadžer Vuksan priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, temeljem sporazuma stranaka, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina.

Potkraj studenog 2023. krivnju je priznao i poduzetnik Krota kada je, na početku ročišta, najavio da želi promijeniti svoj raniji iskaz, a potom izjavio kako u cijelosti prihvaća ono što mu se stavlja na teret te da se osjeća krivim za kaznena djela iz optužnice.

Nakon nagodbe s Uskokom Krota je osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro. Nakon što su u studenom 2024. godine iznenada odlučili iznijeti svoju obranu, u prosincu iste godine krivnju su priznali Zdravkov sin Mario Mamić i poduzetnik Stipančić.

Na ročištu 16. prosinca te godine, dostavljena im je izmijenjena Uskokova optužnica, a Mario Mamić i Stipančić izjavili su da se smatraju krivim, da ne osporavaju činjenične navode optužnice, a da su s Dinamom sklopili dogovor o plaćanju odštete i reguliranju odnosa s klubom kao oštećenikom.

Temeljem sporazuma s Uskokom Mario Mamić je 19. prosinca 2024. osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, a Sandro Stipančić na 11 mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro Mamiću je također izrečena sporedna novčana kazna u iznosu od 750 tisuća eura, a oštećeniku NK Dinamu mora nadoknaditi štetu od 2,08 milijuna eura te platiti troškove postupka od 70 tisuća eura. Stipančić je presudom obvezan Dinamu vratiti nešto više od 113 tisuća eura te platiti troškove sudskog postupka od 20 tisuća eura.

Odvjetnik Zdravka Mamića Filip Glavaš je, u nekoliko je navrata, nakon nagodbi okrivljenika s tužiteljstvom, izjavljivao medijima kako ne vidi zašto bi takvi potezi otežavali poziciju njegovog branjenika te da nagodbe drugih okrivljenika neće utjecati na poziciju Zdravka Mamića u ovom postupku.

Sličnog je stava bio i nakon što je krivnju priznao Mario Mamić, kada je rekao kako će u daljnjem tijeku postupka nastaviti dokazivati nevinost svoga klijenta te da, nakon priznanja njegova sina, "to sada zasigurno neće biti lakše, ali ne znači da će biti i nešto teže".

I Jeličić optužen zbog lažnog svjedočenja

Suđenje su obilježili iskazi brojnih svjedoka, bivših igrača, nogometnih trenera i menadžera, članova uprave, skupštine i drugih dužnosnika Dinama, među kojima su bili bivši dugogodišnji predsjednik zagrebačkog kluba Mirko Barišić, sadašnji počasni predsjednik Velimir Zajec te bivša voditeljica Dinamovog računovodstva i punica igrača Luke Modrića Vesna Juraić.

Jedno od najkontraverznijih svjedočenja dogodilo se u listopadu 2024. kada je bivši igrač Joško Jeličić izjavio da na ispitivanju u Uskoku nije govorio istinu o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se svoje moguće kaznene odgovornosti.

Na upit Mamićeva odvjetnika Glavaša znači li to da je u istrazi 2016. lagao Uskoku Jeličić je potvrdio kako tada "nije govorio istinu", a zbog ovog svjedočenja zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv Jeličića je nedavno podignulo optužnicu za davanje lažnog iskaza, za što je po zakonu predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

I na ovom suđenju ponovno su svjedočili kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić te bivši igrač Dinama i reprezentacije Dejan Lovren, koje je tužiteljstvo, nakon njihovih svjedočenja u prvom postupku, također optužilo za davanje lažnog iskaza, ali je postupak naknadno obustavljen.

Na prvom suđenju Zdravku Mamiću Modrićev iskaz ostao je upamćen po brojnim odgovorima "ne sjećam se", na upite Uskoka, a na suđenju za aferu Dinamo 2 rekao je kako nije sudjelovao u pregovorima o svom prelasku iz Dinama u engleski Tottenham, a iako mu je menadžer bio okrivljeni Vuksan, uvjete transfera u njegovo ime dogovorio je Zdravko Mamić.

Na upite obrane je li potpisao ugovor kojim se obvezuje da će Zdravku Mamiću plaćati 20 posto svojih primanja Modrić je kazao kako nije čitao odredbe ugovora kojeg je potpisao sa Zdravkom Mamićem te da nema saznanja da bi, po tom ugovoru, sva sredstva koja bi ostvario od inozemnog transfera trebala pripasti Zdravku Mamiću.

Na klupi za svjedoke brojne nogometne zvijezde i menadžeri

Veliko zanimanje izazvalo je svjedočenje Brazilca Eduarda da Silve, koji je u veljači 2025. kazao kako je u ugovoru, koji je 2001. potpisao sa agencijom "Mamić sport", bilo navedeno da u slučaju njegove smrti, sva njegova imovina i prava pripadaju Zdravku Mamiću. Da Silva je rekao kako je ugovor potpisao kada još nije dobro govorio hrvatski jezik pa ga nije ni pročitao, a niti dobio nakon potpisivanja.

Ustvrdio je kako je ugovorom bilo predviđeno da dok god profesionalno igra nogomet Mamićeva agencija ima pravo na 25 posto njegove zarade, da Zdravko Mamić može kad god hoće pristupati njegovom tekućem računu. Rekao je i da su se, nakon njegovog prelaska u londonski Arsenal, u Engleskoj šokirali kada su vidjeli taj ugovor. Igračevo svjedočenje izazvalo je reakciju Zdravka Mamića koji je, nakon nekoliko dana na konferenciji za novinare u Mostaru, da Silvu optužio da laže, ustvrdivši da je nakon što je u medijima vidio njegov iskaz "od stresa dobio išijas".

O transferima koji su postali dio Uskokove optužnice, ali i drugim okolnostima, svjedočili su i drugi bivši igrači Dinama, kao što su Vedran Ćorluka, Mario Mandžukić, Igor Bišćan, Šime Vrsaljko, Mihael Mikić, Ante Ćorić, Boško Balaban te Josip Šimunić. Vrsaljko je na suđenju potvrdio iskaz iz istrage u kojem je kazao kako bi igrači Dinama koji ne bi potpisali ugovor o zastupanju s agencijom Maria Mamića bili marginalizirani i više ne bi igrali za prvu momčad.

Zanimljiv je bio i iskaz Josipa Šimunića koji, na upite Uskoka, nije želio govoriti o konkretnim financijskim detaljima svoga prelaska u Dinamo iz njemačkog Hoffenheima, smatrajući da je to njegova stvar i da nije pristojno pitati tko koliko novca zarađuje.

Uz ostale, svjedočili su i bivši potpredsjednik HNS-a Ivan Brleković, nogometni menadžeri Ivan Cvjetković i Damir Jozić, bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, kao i sin nekadašnjeg hrvatskog izbornika Miroslava Ćire Blaževića, Miroslav Blažević, koji je posredovao u transferu Dejana Lovrena u francuski Lyon.

U travnju 2024. godine bivši član uprave Dinama Tomislav Svetina posvjedočio je kako je bio ovlašten sklapati te potpisivati ugovore i anekse ugovora s igračima, ali da je u sadržajnom smislu, prvenstveno financijskom, odluke donosio isključivo Zdravko Mamić i na to se nije moglo utjecati.

"To sam jednom pokušao 2018. godine, ali su nakon toga odnosi između Zdravka Mamića i mene bili narušeni", rekao je tada Svetina.

Od optuženika u sudnici ostao samo Vrbanović

U siječnju 2026. Svetina je podnio ostavku na dužnost glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), nakon što je, prema medijskim napisima, u Hercegovini viđen upravo u društvu Zdravka Mamića.

Protiv Svetine je zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo 16. veljače 2026. podiglo optužnicu, zbog sumnje da je namjestio svoj reizbor na mjesto predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza, odnosno da je poduzeo niz radnji kako bi ponovno bio izabran za predsjednika te pritom onemogućio kandidature drugih osoba.

U siječnju 2026. svjedočio je bivši okrivljenik, nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan, čije je ispitivanje trajalo dva dana. Iako se Vuksan nagodio s Uskokom i priznao krivnju, tužiteljstvo je uložilo primjedbu na njegov iskaz, između ostalog i na dio o ulozi Maria Mamića u transferrima nekoliko igrača, među kojima su Luka Modrić, Dejan Lovren, Mario Mandžukić i Vedran Ćorluka, jer je suprotan iskazima ranije ispitanih svjedoka.

S obzirom da se braći Mamić sudi u odsutnosti i da su krivnju za kaznena djela priznala već četvorica okrivljenika u sudnici osječkog Županijskog suda od optuženika ostao je samo bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, a nova ročišta zakazana su za 9. i 10. ožujka.

Obrana Zdravka Mamića nedavno je najavila kako će u nastavku postupka ustrajati u prijedlogu da se kao svjedoci pozovu svi neposredni sudionici pregovora o transferima igrača. Stoga će predložiti da se kao svjedoci saslušaju i nogometni menadžeri, među kojima nekadašnji trener i menadžer londonskog Arsenala Arsene Wenger, koji ima izravna saznanja o transferu Eduarda da Silve iz Dinama u ovaj klub.

U prvom postupku, tzv. Dinamo 1, Vrhovni sud je u ožujku 2021. potvrdio nepravomoćnu presudu osječkog suda iz lipnja 2018. kojom je Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja oko 15 milijuna eura iz kluba, a neposredno uoči izricanja nepravomoćne presude pobjegao je u BiH koja ga je odbila izručiti.

Njegovom bratu Zoranu Mamiću Vrhovni sud smanjio je kaznu sa četiri godine i 11 mjeseci na četiri godine i osam mjeseci, a bivšem porezniku Milanu Pernaru sa četiri godine i dva mjeseca na tri godine i dva mjeseca. Bivšem direktoru Dinama Vrbanoviću tada je potvrđena prvostupanjska presuda na tri godine zatvora.