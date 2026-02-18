Stručnjak o dupinu koji je uplovio u rijeku: "Nadziremo teren, može se nasukati i ozlijediti"

U rijeku Jadro na području Solina u srijedu je iz mora uplovio dupin pa je Ministarstvo zaštite okoliša pozvalo građane da ga se ne uznemirava jer bi se mogao ozlijediti s obzirom na to da se nalazi u plitkoj vodi dubine do dva metra, izvijestila je Javna ustanova More i krš.

"U kontaktu smo s Ministarstvom zaštite okoliša koje nam je poručilo da se na terenu nadgleda kretanje tog dupina, ali da ga se ne uznemirava", rekao je Hini ravnatelj Javne ustanove More i krš Domagoj Lažeta, koji se osobno nalazi na terenu i prati kretanje dupina.

Po njegovim riječima, dupin se nalazi na solinskom području oko jedan kilometar udaljen od mora.

"Dupin se kreće u rasponu do 200 metra dužine u vodi rijeke Jadro koja je dubine do dva metra što je za njega plitko te se može ozlijediti ili nasukati," kazao je Lažeta.

Objasnio je da će Javna ustanova More i krš s Institutom za oceanografiju i ribarstvo postupati po uputama Ministarstva zaštite okoliša koje za sada ne traži da se dupin odvuče u more jer postoji mogućnost da se on i sam vrati.

Lažeta je kazao da postoji plovilo kojim bi se moglo odvući dupina iz rijeke Jadro u more, ali to će biti krajnje rješenje jer postoji rizik da dupin pri takvom susretu s ljudima doživi šok i stres.

"U ovakvim situacijama dupin može provesti u rijeci do deset dana bez posljedica," napomenuo je Lažeta.

Upitan što je uzrokovalo da dupin iz slane morske vode uplovi u riječnu slatkovodnu, Lažeta je kazao da se "to dogodi".

On će sa suradnicima dežurati uz rijeku Jadro do večernjih sati dok je stanje na terenu vidljivo, a dežuranje će se nastaviti u četvrtak ujutro. U javnoj ustanovi More i krš napominju da je dupin strogo zaštićena vrsta.