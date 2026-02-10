Što učiniti ako vam se upali ova lampica? Stručnjak tvrdi: "Vrijeme je za prodaju automobila"

Kada je pravo vrijeme za prodaju rabljenog automobila - pitanje je koje zna mučiti mnoge vozače. Iako postoje uglavnom očiti razlozi za prodaju poput starosti, neispravnosti i slično, nerijetko se događa da postoje i signali koji upućuju na to da je stigao taj trenutak.

Jedan od tih ističe i Scotty Kilmer, mehaničar s višedesetljetnim iskustvom i višemilijunskim brojem pratitelja na svom YouTube kanalu. On tvrdi kako je prvi znak upozorenja da bi trebalo promijeniti automobil - problem s mjenjačem vozila.

Kada se na kontrolnoj ploči upali lampica "provjerite motor" (check engine), obično je riječ o neispravnom mjenjaču.

Lampica check engine Foto: Getty Images

"Reći ću vam kada je pravo vrijeme da se riješite rabljenog automobila. Iako on može imati savršeno uglađen motor, ako mjenjač jako "zveči" prilikom mijenjanja brzina vrijeme je za prodaju. Jer popravak primjerice terenca s automatskim mjenjačem može biti ogroman trošak, pa ako ćete prodavati rabljeni automobil, prodajte ga prije nego što se potpuno pokvari. Ali važno je i kupca informirati u što se upušta", naglasio je Kilmer.

Zamjena mjenjača može puno koštati, ovisno o vrsti automobila, modelu i veličini motora, a cijena će ovisiti o tome hoćete li se odlučiti na novi ili rabljeni mjenjač.

