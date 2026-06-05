Stroj koji je promijenio posao u vinogradima i podrumima

Od vinograda do podruma, od uljare do skladišta – sve se više osjeća prisutnost moderne tehnologije koja mijenja način na koji poljoprivrednici i proizvođači rade. U toj priči sve važniju ulogu imaju električni viličari.

Oni su tihi, precizni i prilagođeni zahtjevnim uvjetima proizvodnje, a više o njima saznajte i na internetskoj stranici Bijelo Jaje.

Tišina kao novi standard kvalitete

U vinskim podrumima, u kojima je svaki detalj važan, buka i vibracije nisu poželjne. Vino traži stabilnost, mir i kontrolirane uvjete, a upravo su zato električni viličari prirodan izbor.

Vilstroj d.o.o. Foto: PR

U tvrtki Vilstroj, koja već skoro 40 godina posluje u području prodaje, najma i servisa viličara, ističu kako se potrebe klijenata mijenjaju, osobito u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Na lageru zato raspolažu s više od 700 novih i rabljenih viličara, kako bi se prilagodili svačijoj potrebi.

"Naši niskopodizni električni viličari omogućuju da se posao odradi brže i uz znatno manji fizički napor, ali i uz veću pažnju prema samom proizvodu", ističe Kristina Černeka, voditeljica prodaje. Poslovanje Vilstroja danas obuhvaća Buzet, Zagreb i Split, čime pokrivaju cijelo hrvatsko tržište, a tvrtka je i ekskluzivni zastupnik viličara HANGCHA za Hrvatsku.

Vilstroj d.o.o. Foto: PR

Vino i tehnologija u istom ritmu

U vinariji Kozlović iz Momjana tehnologija je već postala sastavni dio svakodnevice. U njihovu moderno opremljenom podrumu koristi se električni čeoni viličar HANGCHA, koji je postao ključan u utovaru i istovaru paleta te organizaciji skladišta.

Njegova snaga i visina dizanja omogućuju optimalno iskorištavanje prostora u višerazinskom skladištenju, dok dugotrajna baterija omogućuje rad tijekom cijelog tjedna bez čestog punjenja.

Vilstroj d.o.o. Foto: PR

Sličan pristup ima i boutique-vinarija IBM vina Morena Ivančića iz Novigrada, koja je također uvela električni viličar HANGCHA u svoj proizvodni pogon. Ondje se posebno ističu njegova prilagodljivost uskim prostorima i tihi rad koji je ključan u podrumima, gdje se odvija završna faza proizvodnje vina.

Testiranje, prilagodba i nova generacija strojeva

U Vilstroju objašnjavaju kako se svaki stroj često prvo testira u stvarnim uvjetima prije konačne isporuke kako bi se osiguralo da odgovara specifičnim potrebama korisnika.

Nenad Medica iz Vilstroja ističe kako se u praksi često rade i dodatne prilagodbe strojeva, od sigurnosne opreme do priključaka poput box-rotatora koji olakšavaju manipulaciju grožđem i paletama.

Posebno ističe seriju električnih viličara HANGCHA XE, koja je dizajnirana za rad u različitim uvjetima, od vlažnih podruma do vanjskih poljoprivrednih površina. Njezina otpornost i fleksibilnost omogućuju primjenu i izvan klasičnih skladišta, što je sve važnije u modernoj poljoprivredi.

Vilstroj d.o.o. Foto: PR

Električni viličari pomažu i uljarima

Električni viličari svoje mjesto nisu pronašli samo u vinarijama nego i u uljarama. Jedan je od njih istarski proizvođač maslinova ulja Chiavalon iz Vodnjana, koji je poznat po visokoj razini kvalitete i održivog pristupa proizvodnji.

U sustavu rada u kojem se naglasak stavlja na čistoću, učinkovitost i minimalan utjecaj na okoliš električni pogoni prirodno se uklapaju u filozofiju brenda.

U Vilstroju ističu kako je Chiavalon prepoznat kao brend s jasnom vizijom i identitetom te kao primjer proizvođača koji njeguje visoke standarde kvalitete i održivosti.

Tehnologija mijenja poljoprivredu

Kako se poljoprivreda razvija, tako se mijenja i uloga mehanizacije. Viličari više nisu samo skladišni strojevi. Danas su to višenamjenska rješenja koja mogu raditi i u vinogradima i na neravnom terenu, gdje pomažu u prijevozu teških kašeta grožđa i maslina.

Vilstroj d.o.o. Foto: PR

Partner koji radi u tišini

Iako se rijetko vide u prvom planu, logistički sustavi sve više određuju kvalitetu finalnog proizvoda. U proizvodnji vina i maslinova ulja, gdje se svaki detalj računa, upravo pouzdana i tiha tehnologija čini razliku.

Zato suvremeni viličari nisu samo alat, nego dio proizvodnog procesa koji omogućuje da se tradicija i kvaliteta razvijaju bez kompromisa. Njihova poruka ostaje jednostavna: Teret je lakši kada ga dijeliš s nama. Više informacija o ponudi viličara pogledajte na stranici Bijelo Jaje.