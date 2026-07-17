Iz Seula ravno na našu obalu: Korejski policajci stigli u patrolu Splitom i Dubrovnikom

Dvoje policajaca iz Južne Koreje stigla su u Zagreb, kao ispomoć hrvatskim kolegama tijekom sezone. Policajac i policajka, već ovog vikenda idu na obalu, u Split i Dubrovnik.

Inače, više od 100 policajaca iz 20 zemalja boravi u Hrvatskoj. Sve zbog projekta "Sigurna turistička destinacija". S hrvatskim kolegama rade na sigurnosti turista. Evo što su poručili korejski policajci.

"Ovaj grad je jako miran i spokojan. Jako mi se sviđa i naučio sam da je Hrvatska uspješno sačuvala nacionalni identitet i kulturno nasljeđe", rekao je Hyuk il Kim, policijski službenik iz Južne Koreje.

"Ugovor između naše dvije države zapravo će se potpisati sljedeći tjedan u Seulu. Sretna sam što to će biti čvrst temelj za unaprjeđenje policijskog sustava između naših zemlja. Zato sam ponosna na sebe što sam dio ovog tima", rekla je Harimm Kim, policijska službenica iz Južne Koreje.