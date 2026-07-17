Nesreća kod Plitvica: Vozilo sletjelo s ceste i ostalo visiti nad provalijom, pozvane sve hitne službe

Nesreća kod Plitvičkih Jezera.

Policija je dojavu dobila u 11:15 da je u mjestu Poljanak vozilo sletjelo s ceste. Kako je riječ o strmom terenu, vozilo je izvan ceste visjelo iznad provalije te putnici nisu mogli sami izaći iz vozila zbog opasnosti od pada.

Na mjesto nesreće stigle su sve hitne službe, policija, vatrogasci i HGSS te je pozvan helikopter hitne medicinske pomoći. U vozilu austrijskih registarskih oznaka bilo je pet putnika, svi državljani Danske, troje odraslih i dvoje djece kojima je odmah na licu mjesta pružena pomoć, dok su djeca radi predostrožnosti prevezena na pružanje pomoći u KBC Rijeka gdje je utvrđeno da nisu ozlijeđeni.

Ostalim ozlijeđenim osobama pomoć je pružena na licu mjesta, u tijeku je izvlačenje vozila.