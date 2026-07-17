FOTO Nikad veći interes za vojne pilote: Najveći broj kandidata u zadnjih 26 godina

U vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku u tijeku je ključni dio selekcijskog procesa kandidata za 35. i 36. naraštaj vojnih pilota – selekcijsko letenje na avionima ZLIN 242 L, objavili su iz Ministarstva obrane.

Posebnost je ovogodišnjeg procesa najveći broj kandidata u zadnjih 26 godina, njih 24. Proces se provodi u suorganizaciji Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva "Rudolf Perešin" i 392. eskadrile aviona 93. krila HRZ-a.

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 1 Foto: MORH/ T. Brandt

Iz MORH-a su objavili kako je čak 19 kandidata netom završilo treći ili četvrti razred srednje škole. Oni su u Središtu za obuku uspješno završili teorijsku pripremu, koja je započela 29. lipnja. U tom su dijelu stekli potrebna znanja o osnovama aerodinamike, mehanike leta i meteorologije, a u okviru Tehničke učionice upoznali su se s tehničkim značajkama aviona ZLIN 242 L. Nakon toga imali su primijenjenu teoriju. Na samom selekcijskom letenju, koje je počelo 8. srpnja, pridružilo im se petero kandidata koji dolaze s tržišta rada i koji će se školovati prema programu Izvan projekta kadet.

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 3 Foto: MORH/ T. Brandt

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 4 Foto: MORH/ T. Brandt

Zbog brojnosti, 24 kandidata podijeljena su u dvije grupe, koje se izmjenjuju u letenju i ostalim segmentima selekcijskog ciklusa, što uključuje i pripremnu vizualizaciju letenja s pomoću simulacijskog sustava. Završetak cjelokupnog ciklusa planiran je za 28. kolovoza.

"Ovdje saznaju je li poziv vojnog pilota za njih"

Zapovjednik Pilotske škole Središta za obuku HRZ-a i vojni nastavnik letenja pukovnik Goran Mikulec ističe da je broj kandidata na selekcijskom letenju najveći još od 1999. godine, a tomu je svakako pridonijela i nabava novih letjelica – Rafalea te Black Hawkova.

"Na selekcijskom letenju zapravo nam je najlakše raditi. Naime, polaznici su puni entuzijazma, sve gledaju u pozitivnom svjetlu i tako i treba biti. Čim su toliko motivirani, upijaju znanje vrlo brzo, a ako je netko posebno nadaren, ta motiviranost još više dolazi do izražaja", naglašava časnik i pilot.

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 7 Foto: MORH/ T. Brandt

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 8 Foto: MORH/ T. Brandt

Zapovjednik 1. grupe i vojni nastavnik letenja bojnik Nino Perović kaže da na selekcijskom letenju kandidati u stvarnoj situaciji moraju pokazati kako reagiraju na avion, prostor, vrijeme i manjak vremena te mogu li dovoljno brzo svladati sve što se od njih traži: "S druge strane, oni ovdje saznaju je li poziv vojnog pilota za njih".

Posebno se ističe potpora instruktora

Kandidatkinja Ana Surać (17) iz Murvice kraj Zadra rekla je, nakon jednog od letova, da su je za prijavu najviše motivirali vojni avioni i helikopteri, koje je svakog dana promatrala na nebu. Završila je 3. razred Tehničke škole u Zadru, a obitelj je jako ponosna na njezin izbor.

"Mislila sam da će mi letenje biti čak i teže. Nije bilo treme ni prije prvog leta jer instruktori su stvarno izvrsni, oni su nam i glavna potpora", kaže Ana.

Sedamnaestogodišnji Ivan Antunović (17) iz Lučkog kraj Zagreba također je bio fasciniran helikopterima i avionima sa susjednog letjelišta.

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 6 Foto: MORH/ T. Brandt

"Pratio sam sve što je letjelo i tako je rasla ljubav prema zrakoplovstvu. Prije svega, želim letjeti. No, kad se na to doda ljubav prema domovini i želja da postanem dio Hrvatske vojske, prijava na selekciju bila je logična", kaže učenik, koji je završio 3. razred Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici.

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 2 Foto: MORH/ T. Brandt

Selekcijsko letenje u Zemuniku - 5 Foto: MORH/ T. Brandt

Devetnaestogodišnji Jura Polinčić završio je Opću gimnaziju u Novoj Gradiški. Tražio je zanimanje koje je zanimljivo, ima određenu razinu odgovornosti i u kojem se može napredovati.

"Otac, koji je u Hrvatskoj vojsci, spomenuo mi je vojni put. Doduše, nije posebno govorio o zrakoplovstvu", sjeća se Jura te posebno ističe instruktore: "Imamo priliku letjeti s više njih. Tijekom obuke djeluju kao ekipa, uigrano i profesionalno."