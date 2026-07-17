Kolaps u Zagrebu: Kamion zakačio tramvajske vodove, promet obustavljen

Zbog oštećenja kontaktnog voda koje je na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice, prouzročilo teretno vozilo, došlo je do zastoja tramvajskog prometa u smjeru Autobusnog kolodvora. ZET je uveo privremene izmjene na četiri tramvajske linije. Tramvajski promet zaustavljen je na Aveniji Marina Držića kod Branimirove ulice u smjeru Autobusnog kolodvora. Zbog kvara su uvedene privremene izmjene u prometovanju tramvaja: Linije 2 i 3 prometuju preusmjereno do Savskog mosta. Linija 6 vozi Draškovićevom i Vlaškom ulicom do Kvaternikova trga. Linija 7 u smjeru Savskog mosta prometuje preko Glavnog kolodvora, Vodnikove ulice i Savske ceste. Linija 8 vozi preko Glavnog kolodvora i Vodnikove do Zapadnog kolodvora.