Kolaps u Zagrebu: Kamion zakačio tramvajske vodove, promet obustavljen

Zbog oštećenja kontaktnog voda koje je na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice, prouzročilo teretno vozilo, došlo je do zastoja tramvajskog prometa u smjeru Autobusnog kolodvora.

ZET je uveo privremene izmjene na četiri tramvajske linije. Tramvajski promet zaustavljen je na Aveniji Marina Držića kod Branimirove ulice u smjeru Autobusnog kolodvora.

Zbog kvara su uvedene privremene izmjene u prometovanju tramvaja: