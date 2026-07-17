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Ceste se zatvaraju zbog radova: Evo koje sve autobusne linije ZET mijenja od vikenda

PišeS. K., 17. srpnja 2026. @ 17:55 komentari
ZET
ZET Foto: Ivana Grgic/Cropix
Zbog radova po gradu, od vikenda se mijenjaju rute ZET-ovih autobusa.
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