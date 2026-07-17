Ceste se zatvaraju zbog radova: Evo koje sve autobusne linije ZET mijenja od vikenda

ZET najavljuje velike izmjene u autobusnom prometu od ovog vikenda i ponedjeljka. Zbog cestovnih radova, brojne linije mijenjaju rute, neka stajališta se privremeno ukidaju, a uvodi se i jedna nova izvanredna linija.

Zbog zatvaranja podvožnjaka na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika, autobusna linija 107 mijenja trasu prema Žitnjaku. Izmjena vrijedi od subote u 14 sati do ponedjeljka ujutro. U smjeru Jankomira autobus vozi normalno, a privremeno se uvodi stajalište na Zagrebačkoj aveniji kod raskrižja sa Savskom, napisao je ZET na svojoj stranici.

Zbog radova na raskrižju Zagorske i Selske, linija 118 vozi obilazno u oba smjera od subote u 7 sati do nedjelje u 20 sati. Prema Voltinom uvode se dva privremena stajališta u Baštijanovoj ulici, dok se na ostalim usputnim stanicama na izmijenjenom dijelu rute autobusi neće zaustavljati.

Od ponedjeljka u 8 sati ujutro na snagu stupaju nove promjene u autobusnom prometu. Radovi na vodovodnoj mreži na državnoj cesti D29 promijenit će rutu linije 270A u oba smjera, pa će putnici umjesto uobičajenih stanica koristiti privremena stajališta na Paruževinskoj cesti te izlazno stajalište ispred Mjesnog odbora Prepuštovec.

Istog dana kreću i cestovni radovi u Ulici Ivana Mažuranića, zbog čega se skraćuje redovna linija 263 te će voziti samo do okretišta u Kašini. Kao zamjena za taj prekinuti dio rute, radnim danima vozit će izvanredna linija 263A na relaciji Kašina – Planina Gornja. Sve detalje o njezinim polascima ZET je objavio na svojim internetskim stranicama.

Uz to, zbog radova kod rotora u Škorpikovoj ulici, od ponedjeljka se privremeno gasi autobusna stanica King Cross za smjer prema Ljubljanici i Prečkom. Ova promjena vrijedi za linije 116 i 120, a iz gradskog prijevoznika mole građane za strpljenje.