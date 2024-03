Dan D za Milanovića i SDP: Što nakon odluke Ustavnog suda?

parlamentarni izbori održat će se u srijedu 17. travnja

Zoran Milanović ne kani dati ostavku na mjesto predsjednika Republike Hrvatske i kani se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru

njegov potez izazvao je lavinu reakcija

smije li se Milanović kandidirati, odlučit će danas Ustavni sud

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

8:00 Smije li predsjednik Republike dok je predsjednik Republike sudjelovati u političkoj utakmici i izbornoj kampanji, trebalo bi biti jasnije nakon što Ustavni sud u ponedjeljak donese odluku o tome smije li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru.

7:30 Agencija Ipsos, odmah po objavi Zorana Milanovića da planira ići na parlamentarne izbore kao premijerski kandidat SDP-a, provela je za Dnevnik Nove TV istraživanje na uzorku od 604 građana.

Čak 69 posto ispitanih reklo je da će sigurno izaći na izbore, 17 posto vjerojatno će na birališta, šest posto sigurno neće, dok jedan posto ne zna. Na mjestu premijera najviše ispitanih, njih 32 posto, kazalo je da želi vidjeti Zorana Milanovića, a 30 posto Andreja Plenkovića.

7:00 Zoran Milanović opetovao je da neće dati ostavku na mjesto predsjednika Republike Hrvatske i da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, a u očekivanju odluke Ustavnog suda vezano za kandidaturu referirao se da je to "nekoliko rečenica u Ustavu", a on to "vidi potpuno drukčije".