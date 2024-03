Božinović: "Ne vjerujem u tezu o Turudiću. Oni jednostavno ne mogu podnijeti jednu činjenicu"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u svojim javnim istupima podržao je odluku Ustavnog suda koju je danas iznio Miroslav Šeparović. Ona se temelji na tome da Zoran Milanović ne može biti kandidat, niti može sudjelovati u političkoj kampanji, sve dok je predsjednik države.

Plenković je Milanovićev potez nazvao "mini državnim udarom", a na to se nadovezao i miistar vanjskih poslova Davor Božinović koji tvrdi da je odluka Ustavnog suda očekivana.

"Ova odluka je bila očekivana za sve osim za SDP i Zorana Milanovića. Drugačija ni ne može biti. Ukoliko je htio ići na izbore trebao se kandidirati kao građanin, a ne kao institucija.

Mislim da se Milanović nije kandidirao jer mu je jasno da niti s njegovom kandidaturom SDP ne bi mogao polučiti rezultat i sad se stvara umjetna, ustavna kriza. Ovo je prvi puta da je Ustavni sud morao ovako reagirati od kad pamtim. Ustav je tu potpuno jasan, ali što se nas tiče mi nastavljamo po svome", započeo je Božinović.

"Turudić nije okidač"

Za SDP tvrdi da nema ni izborni program.

"Oni nemaju nikakav plan. Naš plan je izaći na izbore, kao što se sve ove godine izlazilo, a to je s programom. Oni nemaju ni program, ni ljude, a izgleda da više nemaju ni stranku. To će se sigurno vidjeti u ovoj kampanji. Mi smo dizali plaće i mirovine, svim ljudima u Hrvatskoj, gradimo vrtiće, škole", kazao je Božinović.

Božinović tvrdi kako izbor Turudića nije okidač ovakve odluke oporbe.

"Uopće ne vjerujem u tu tezu. Oni jednostavno ne mogu podnijeti činjenicu da po svim anketama loše stoje. Ovo se događa jer žele spriječiti da HDZ i treći put dobije izbore", rekao je.

Najavom Milanovićeve kandidature SDP-u je naglo skočila popularnost, za čak 9 posto.

"To će se istopiti za tjedan dan. To je prvi efekt, međutim siguran sam da hrvatski građani ne mogu prihvatiti da u državi koja je prepoznata kao stabilna se stvara krizna situacija. Nitko odgovoran nešto takvo ne može raditi, osim SDP-a i njihovog lidera", smatra ministar Božinović

Potencijalne koalicijske partnere nije htio istaknuti

Ministar je naglasio kako neće pratiti hoće li se SDP i Milanović ogriješiti na upozorenje Ustavnog suda. Tu zadaću prepuštaju nadležnim tijelima.

"To će pratiti Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud. Ne može doći do poništenja izbora za one koji sve rade u skladu sa zakonom koji u Hrvatskoj vrijedi sve ove godine. 2000. godine su oni mijenjali Ustav koji jasno propisuje tko kakvu ulogu igra, uključujući i predsjednika republike", rekao je.

Božinović smatra kako HDZ-u nije smanjen koalicijski potencijal.

"HDZ-u nije smanjen koalicijski potencijal. Temeljem svega onoga što smo predstavili i što ćemo tek predstaviti, mi ćemo pobijediti i sastaviti Vladu"

Koaliciju s Domovinskim pokretom i Mostom, Božinović nije htio komentirati. Tajnovit je ostao i po pitanju kandidata za moguće uranjene predsjedničke izbore.

"Imat ćemo kandidata za sve izbore u skladu s Ustavom i zakonom. Sad imamo sve liste, program, smjernice, dok oni sada nešto spajaju. Bojim se da će to raditi i nakon izbora", zaključio je Božinović.

