Grmoja u Dnevniku Nove TV otkrio: "Da sam znao da će se to dogoditi, ne bih to napravio"

Tko s kime što planira? Tko će biti u poziciji za formiranje vlasti? Pitanje je to i za Most, a gost Dnevnika Nove TV bio je Nikola Grmoja, s kojim je razgovarao reporter Hrvoje Krešić.

Glavno pitanje koje se nameće jest je li se Most sve dogovorio sa Zoranom Milanovićem i je li dio ove njegove ofenzive?

"Da nismo dio te ofenzive pokazuje i to što sam u petak objavio svoju kandidaturu za premijera, dakle sat vremena nakon ovog prevrtanja stola. Da sam znao da će se to dogoditi, ne bih to napravio", poručio je na početku.

Jeste li se osjećali uzaludno taj dan?

"Pa nisam se osjećao uzaludno. Taj dan očito nije protekao kako smo planirali, ali tako je to u politici. Kampanja je tek počela i uvjeren sam da su građani prepoznali nas kao najaktivniju oporbu. Uostalom jedini smo se suprotstavili onim suludim mjerama u vrijeme koronavirusa.

Slične poruke je slao i predsjednik Milanović u to vrijeme.

"Dobro on uvijek tako igra, a tri puta se cijepio, ali je i kritizirao mjere. U tom smislu smo ga podupirali. Ali puno je razlika između nas i Milanovića i politika SDP-a".

Nikola Grmoja i Hrvoje Krešić, reporter Dnevnika Nove TV - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Je li posljednjih dana pretjerao?

"On je predsjednik svih građana i tako bi se trebao ponašati. Stao je na čelo SDP-a valjda zbog toga što se Peđa Grbin pokazao potkapacitiran da bi vodio stranku na ovim izborima. Milanović s ovim PR potezom želi podignuti rejting SDP-u, a ako su ankete točne onda je i u tome uspio.

Mislite li da se na kraju neće ništa dogoditi, niti kandidatura već da će ostati predsjednik?

"Ne vjerujem da će građani u konačnici glasati za listu SDP-a jer znat će da ne glasaju za Milanovića već za Grbina, Mrak Taritaš, Beljaka... I ono što je zanimljivo, sada Grbin i Beljak najavljuju rijeke pravde. Ja bih volio da one odnesu Turudića, Hrvoj Šipek... no, postavljam pitanje hoće li one odnijeti Bajića, Cvitana, tajkuna Latkovića...?"

Koga ćete birati između Milanovića i Plenkovića?

"Mi nećemo biti u poziciji da to biramo. Most će biti najveće iznenađenje izbora nakon što smo sklopili koaliciju sa Suverenistima."

To govorite svaki put i to govore svi. Jedino ste prvi put bili najveće iznenađenje, ustvrdio je Krešić.

"Ne, mi smo i drugi put bili veliko iznenađenje jer smo prema anketama trebali dobit četiri posto odnosno dva mandata, a dobili smo ih osam. A ono što je razlika u odnosu na 2015. jest da sada imamo veliko iskustvo u politici i znamo kako se nositi s velikim igračima.

Nikola Grmoja - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Imali ste jedno iskustvo koaliranja s HDZ-om pa ste svejedno išli ponovno.

"Da, ali smo jedina politička opcija u povijesti Hrvatske koja je odustala od pozicija. Mi smo mogli biti u Vladi i dizati ruke četvrtkom. Glasali smo protiv ministra Marića, a da je bilo obrnuto ostali bismo u Vladi. Zar mislite da bi nas izbacivali jer nemamo dovoljno lijepe oči?"

Je li vama prirodno da Milanović poziva da se glasa i za vas?

"Meni je to puno normalnija poruka jednog predsjednika nego da podržava samo jednu opciju. Meni je normalno da predsjednik, ako je nezadovoljan stanjem u državi, pozove ljude da izađu na izbore, da se ovo zaustavi i glasa za bilo koju političku opciju."

Vjerujete li da će Milanović zaista htjet biti premijer?

"Nisam siguran uto. Prije bih rekao da je u konzultacijama s Grbinom i možda ovim američkim PR-ovcem došao na ideju da je ovo dobar PR potez.

Jeste li bolji kandidat za premijera od Plenkovića i Milanovića?

"Oni su pokazali svoje, a ja nisam imao tu priliku. Imam ogromno iskustvo, pokazao sam hrabrost i srčanost, a imam i najbolju ekipu", zaključio je Grmoja.

