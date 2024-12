Upaljen meteoalarm u cijeloj zemlji: Već u noći dolazi pogoršanje, pogledajte gdje će biti najgore

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je upozorenje zbog velikih oborina koje se očekuju u noći na ponedjeljak.

"U noći s nedjelje na ponedjeljak ciklona donosi pogorošanje - obilna oborina, na kopnu i snijeg, a na moru i jak te olujan vjetar. Početkom blagdanskog tjedna budite spremni na teškoće u prometu", stoji u upozorenju Ravnateljstva objavljenom na mreži X.

Za ponedjeljak je upaljen i crveni meteoalarm za područje Kvarnera zbog olujne bure čiji bi udari mogli dostizati brzinu do 130 kilometara na sat.

U noći s nedjelje na ponedjeljak ciklona donosi pogorošanje - obilna oborina, na kopnu i snijeg, a na moru i jak te olujan vjetar. Početkom blagdanskog tjedna budite spremni na teškoće u prometu. Prognozu i upozorenja pogledajte na https://t.co/7tElXxopKt.#prognoza #alarm pic.twitter.com/SaLRh9HDfY — DHMZ (@DHMZ_HR) December 22, 2024

Veći dio Hrvatske je pod narančastim meteoalarmom, ponajviše zbog opasnosti od snijega i poledice. U kontinentalnom dijelu zemlje upozorava se na snijeg koji bi u Lici mogao napadati i do 20 centimetara. Snijeg i poledica očekuju se od Slavonije, preko sjeverne Hrvatske, zagrebačke i karlovačke regije pa do Like.

U Istri i Dalmaciji upozorava se na jake udare vjetra, a u šibenskoj regiji, osim snijega, na mogućnost obilne kiše.

