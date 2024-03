Bivša predsjednica Ustavnog suda: "Da sam na Šeparovićevu mjestu, odlučila bih se na ovaj korak"

Bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec, inače članica Venecijanske komisije u Vijeću Europe, samo za Dnevnik Nove TV prokomentirala je situaciju oko kandidature predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima.

Predsjednik Republike i SDP dobili su ozbiljno upozorenje Ustavnog suda vezano uz kampanju i izbornu listu za parlamentarne izbore.

Omejec je izrazila nadanja kako će se suci držati svog stava i poništiti izbore ako Milanović i SDP ne poslušaju njihovo upozorenje.

"Nadam se da će se ponašati u skladu s odlukom jer je to jedini način da sačuvamo vladavinu prava u ovoj državi", izjavila je bivša predsjednica Ustavnog suda.

Ustavni sud već skuplja materijale

Bivša predsjednica Ustavnog suda tvrdi da bi se na mjestu Miroslava Šeparovića odlučila na radikalan korak poništavanja izbora.

"Apsolutno! Vjerujem da će Ustavni sud bez ikakvih dvojbi procjenjivati daljnje postupanje predsjednika države i u odnosu na to donositi svoje sljedeće odluke", odlučno je kazala Omejec.

S jedne strane imamo Milanovića kao predsjednika, a s druge Milanovića u izbornoj utrci.

"Već danas Ustavni sud skuplja materijale", tvrdi Omejec.

Također smatra da je Milanovićev govor neprihvatljiv te da si tako nešto ne bi trebao dopustiti.

"To se ne smije govoriti. Nedopustivo je na takav način kvalificirati bilo koga, bilo kojeg građanina, bilo koju osobu jer Milanović nije u ovom trenutku u funkciji građanina. On mora shvatiti da nije samo personalizirana institucija predsjednika države, nego je on sam institucijonalizirana osoba koja nema slobodu ponašanja kakvu imate vi ili ja", kazala je Omejec.

"Milanović treba dati ostavku"

Devet sudaca Ustavnog suda podržalo je odluku oko Milanovića, njih dvoje bilo je protiv, dok su dva napustila sjednicu prije samog glasanja.

"To je potpuno beznačajno. Nikada po mojem iskustvu, u najtežim situacijama, kada smo donosili odluke koje su bile protivne svim mogućim očekivanjima, državnim, društvenim, nitko nije pobjegao. Svi smo sjedili i svatko je ponio taj teret", izjavila je Omejec.

Zoran Milanović bivši je student sutkinje Omejec, koja tvrdi da bi dala savjet.

"Svakome bih dala savjet. Koliko ja pamtim, nikada me nije nazvao i pitao ni za kakav savjet", kazala je te dodala kako ju je predsjednik Vlade Plenković znao kontaktirati.

Na kraju razgovora bivša predsjednica Ustavnog suda imala je i poruku za predsjednika Milanovića.

"Rado bih voljela vidjeti gospodina predsjednika Republike Hrvatske da sjedne za stol, napiše svoju ostavku i pošalje je predsjedniku Ustavnog suda", zaključila je Omejec.

