Peđa Grbin za Dnevnik Nove TV: "Bio bi to državni udar, vjerujem da nitko nema hrabrosti učiniti takvu svinjariju"

Predsjednik Zoran Milanović je SDP-ovom šefu Peđi Grbinu čestitao na popodnevnom nastupu, nakon što je komentirao odluku Ustavnog suda da predsjednik RH ne može biti kandidat na izborima. Grbinu su tako odlukom Ustavnog suda propali plan A i B pa kreće plan C, a kako će on izgledati otkrio je Ivanu Čorkalu, reporteru Dnevnika Nove TV.

"Ne smijem reći je li Zoran Milanović naš premijerski kandidat, niti da će biti mandatar, niti da će biti sljedeći hrvatski predsjednik. Ustavni sud i njegov predsjednik danas su rekli da ponovno uvodimo verbalni delikt i da postoje stvari koje da neki građani, recimo ja, ne smiju izgovoriti. A mi se držimo Ustava i zakona, pa čak i tada kada su stvari van svake pameti", poručio je Grbin na početku te dodao:

"Ustavni sud je rekao da mi Milanovića ne smijemo kandidirati do kraja izbornog postupka, a što će biti nakon 17. travnja ja vam to ne smijem reći. To je taj verbalni delikt. Nakon toga smijemo što hoćemo. Ono što je činjenica jest da se danas dogodio ustavni udar i to pištoljem na vodu."

Ponovio je kako "rijeke pravde dolaze".

"Plan C je potpuno jasan, građani znaju što mi nudimo i mislimo. I zato će izabrati bolju Hrvatsku. Rijeke pravde dolaze. U prvoj izbornoj jedinici prvi na listi će biti onaj koji će bit dogovoren na stranačkim tijelima. Moji kolege i kolegice će to čuti od mene, a ne preko medija".

Na pitanje hoće li i dalje biti predsjednik SDP-a, Grbin kaže:

"Ja to sada jesam, a bit ću i dalje nakon što pobijedimo na izborima."

Kazao je i da ne može zamisliti da bi netko uskratio građanima pravo da biraju i poništio odluku o raspisivanju izbora.

"To bi bio državni udar, ali ne s pištoljem na vodu već ozbiljan udar na hrvatsku demokraciju. Vjerujem da nitko nema hrabrosti učiniti takvu svinjariju. To bi potpuno narušilo funkcioniranje demokratske države koja počiva na tome da građani imaju pravo da biraju", naglasio je Grbin.

