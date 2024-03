Na jedno su svi zaboravili: Ni Milanović, ali ni Plenković ne mogu biti nositelji lista

Izmijenjenim Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor u veljači 2015. godine uvedeno je preferencijalno glasanje i na parlamentarne izbore.



Birači od tada na izborima imaju mogućnost na izbornoj listi za koju glasuju zaokružiti i ime kandidata kojemu daju prednost pred ostalima, a preferencijalni glasovi uvažit će se kandidatima koji osvoje najmanje 10 posto ukupnih glasova koje je dobila lista.

Pročitajte i ovo Mala škola izbora Kako pravilno glasati: Znate li što je preferencijalno glasanje?

Nositelji lista ne postoje

Dakle, već više od devet godina ne postoje nositelji izbornih lista. No, gotovo svi, i političari i mediji i ostatak javnosti, i dalje govore o - nositeljima lista.

Tko bi bio bolji premijer? Zoran Milanović

Andrej Plenković Zoran Milanović

Andrej Plenković Ukupno glasova:

Da spomenemo tek neke, predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković govorio je o nositeljima lista kada je najavio da će parlamentarni izbori biti prije onih europarlamentarnih.



I predsjednik SDP-a Peđa Grbin najavio je da će Zoran Milanović biti nositelj SDP-ove liste u prvoj izbornoj jedinici. Hoće li ili ne, o tome će se kasnije danas izjasniti Ustavni sud, međutim, već sada je jasno da on to ne može biti, i to jednostavno zato jer nositelji lista ne postoje.



Zašto ih svi i dalje spominju, nije baš uvijek jasno, je li riječ o neznanju ili namjernom privlačenju pažnje na određene ljude s liste.



Pročitajte i ovo Mala škola izbora Kako pravilno glasati: Znate li što je preferencijalno glasanje?

U Hrvatskoj ne postoji neposredan izbor premijera

Valja još podsjetiti i na to da ne postoje ni kandidati za premijera premda i njih svi također spominju. U Hrvatskoj se premijer ne bira izravno, no sve više stranaka ističe svoje kandidate za premijera.

Predsjednik Republike je onaj koji daje mandat za sastavljanje Vlade onome tko dokaže da uživa povjerenje većine saborskih zastupnika.

Nakon što se sastavi vladajuća većina, saborski zastupnici za premijera ne moraju čak izabrati ni osobu iz stranačkih redova, ako se vladajuća većina tako dogovori. Dovoljno je sjetiti se Tihomira Oreškovića.