Milanović: "Ja ću biti premijer, ali toj bandi neću reći kako"

Zoran Milanović nalazi se u posjeti Veloj Luci gdje će prisustvovati kulturno-umjetničkom programu tamošnjeg folklornog društva. Ustavni sud danas je izdao upozorenje Zoranu Milanoviću zbog najave kandidature na parlamentarnim izborima dok još uvijek obnaša dužnost predsjednika Hrvatske.

Pročitajte i ovo PRATITE UŽIVO Brojne reakcije na odluku Ustavnog suda: "Možda da sada uskoči Jadranka Kosor?"

Pročitajte i ovo Rijeke pravde dolaze Legendarni roker čije stihove koristi Milanović: "Vjerojatno je u formativnim godinama slušao moje pjesme..."

Zaključak Ustavnog suda je da Milanović ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima niti jedne stranke sve dok je na funkciji predsjednika.

Milanović je čestitao je Peđi Grbinu na nastupu pred novinarima.

"Rekao je sve. Sugeriram ljudima koji su mi dali podršku da budu lukavi da se čuvaju, da paze što rade jer ih je ta gangsterska družina uzela za taoce. Meni ne mogu ništa, ali mogu njima".

"To su takve seljačine i nepismene", rekao je o Ustavnom sudu, dodavši: "Pismen čovjek, barem je onaj koji je prošao autoškolu".

"To je po ovim nepismenim gansterima zabranjeno, a nije", rekao je o svojoj kandidaturi na parlamentarnim izborima te dodao: "Apeliram na kolege i građane koji će na kraju presuditi ovaj puč, ovo je čisti puč, to se mora riješiti na izborima".

"S tom gangsterskom družinom ćemo se obračunati nakon izbora. Nema batinjanja, nema pucnjave. Pozivam sve Hrvate da se ujedinimo protiv HDZ-a. Mogu glasati za SDP, Možemo!, Most, Domovinski pokret. Sve je dobro!", poručio je Milanović.

"Zašto mi ne pada napamet dati ostavku? Jer bih time predao vlast Jandrokoviću. Ne mislim da je on gangster jer nije, ali predajem HDZ-u. Što je sljedeće? Da na minutu predam kontrolu nad vojskom i tajnim službama toj zločinačkoj organizaciji? Tko garantira da Jandroković neće odmah dati ostavku? Jer postajući PRH ne može biti na listi. Jandroković će radije biti na listi nego biti pro forma predsjednik Republike. Tko će onda biti? Ulazimo u krizu… Ustav o tome ne govori", rekao je.

Osvrnuo se i na skup HDZ-a u Lisinskom te ga nazvao balom vampira dodavši da su u prvim redovima bila dva rektora javnih sveučilišta.

"S gansterima ćemo se obračunati nakon izbora u okviru Treće republike. Ovo je kupleraj. Go, go, in the name of God. You prostitutes. Jedan je rektor osječkog sveučilišta gdje idu HDZ-ovci autobusima firme Krstić i kradu doktorate. To je taj seljački mentalitet stočara otimača. Šef Ustavnog suda je postojao kum Vlade Šeksa. Tu mi živimo. Još je i krao, on i gospođa. Ne zna hrvatski i hoće doktorat", rekao je za Šeparovića.

"Ovo je ustavna kriza, čisti puč. S takvim ljudima se ne može drugačije. Oni stoje između volje hrvatskih birača da na slobodnim izborima kažu jesu li za to ili nisu za to. Na kraju ću biti premijer, ali toj bandi neću reći kako. Na legalan i pristojan način. Moja ponuda je bila: Tu sam, bit ću kandidat na izborima, kao što bi mogao biti na europskim izborima, nema razlike. Mandat, naravno, ne mogu dati sebi. Šta je tu sporno, nepismeni gangsteri?", poručio je, dodavši da je ovo čisto političko nasilje.