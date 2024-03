Nisu svi ustavni suci bili za ovakvu odluku o Milanoviću, neki su odbili glasati

Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da predsjednik RH Zoran Milanović dok obavlja tu dužnost ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, objavio je u ponedjeljak predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

To isključuje bilo kakvu mogućnost da predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji, zaključio je Ustavni sud.

Za ovakvu odluku bilo je devet sudaca, dok su Andrej Abramović i Ingrid Antičević Marinović bili protiv. Dvoje sudaca odbilo je glasati. To su Goran Selanec i Lovorka Kušan.

Inače, Ustavni sud čine suci: Goran Selanec, Snježana Bagić, Miroslav Šeparović (predsjednik), Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Davorin Mlakar, Andrej Abramović, Miroslav Šumanović, Branko Brkić, Josip Leko, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Rajko Mlinarić.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslava Šeparovića na presici je rekao da Selanec i Kušan nisu glasali i da su napustili sjednicu. Objasnio je što se dogodilo.

"Oni su rekli da u našem priopćenju nije do kraja razjašnjeno kada predsjednik može nastupati i sudjelovati u političkim aktivnostima, koja je to granica kad prelazi u izbornu utrku, i da tu postoje tehničke nejasnoće. Neki suci su me ipak zamolili da ne prenosim njihove stavove, pa bih se ja ipak suzdržao, ali oni ne mogu nastupati u medijima. U ovome nema izdvojenih mišljenja i ovo je upozorenje", rekao je Šeparović.

Kaže kako su oni napustili sjednici prije glasanja. "Nema uvjeta za donošenje odluke, tako su rekli i napustili su sjednicu."