Kartice "seksalice" izazvale pomutnju: Grmoja je zgrožen, stigle reakcije grada, stručnjaka...

Najava uvođenja izvannastavnog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole pokrenula je još jednom lavinu komentara na seksualni odgoj, koji će biti sastavni dio tog predmeta. Posebno su odjeknule takozvane seksalice, kartice s pitanjima seksualne tematike.

"Stvara li ti bol ikad užitak, koja su tvoja očekivanja od seksa? To je suludo pokušavanje proguravanje nekakvih nastranih praksi, sadizma, mazohizma, kao sadržaja koji će se gurati našoj djeci", zgrozio se Mostov zastupnik Nikola Grmoja.

Međutim, iz grada objašnjavaju, šire se dezinformacije.

"Grad Zagreb je imenovao stručno povjerenstvo za zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, u kojem su stručnjaci koji će se baviti temama koje ćemo pokriti u tom zdravstvenom odgoju - mentalno zdravlje mladih, ovisnosti, zdravi stilovi života i onda spolno i reproduktivno zdravlje", pojašnjava Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba.

Pravi kreator kartica krije se u nevladinoj organizaciji Status M i one nisu namijenjene djeci. Što su oni odgovorili, što kažu stručnjaci, a što misle građani, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Tee Johman Nitraj.