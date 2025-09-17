Demanti Grmoji: "Kartice neće biti dio kurikuluma, niti se razmatralo da budu"

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) u srijedu je rekao da sporne kartice, popularno zvane 'karte seksalice', neće biti dio kurikuluma zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama, niti se razmatralo da budu.

"Kartice sigurno neće biti dio kurikuluma - niti se razmatralo da budu dio kurikuluma, niti su zagovaratelji tih kartica dio radne skupine odnosno Povjerenstva koji radi na tome", poručio je.

Mišić je rekao i da je konferenciju za novinare sazvao kako bi se "zaustavila histerija koju je proizvela krajnja desnica u svoje sitne političke svrhe" te da bi ih pozvali da prestanu plašiti javnost s nečime što ne postoji.

Nikola Grmoja (Most) ranije je rekao je da je 'karte seksalice' izradila udruge Status M, koju redovito financira Grad Zagreb, te da je odlučan zaustaviti one koji rade protiv interesa djece pri čemu je naveo vodstvo Grada iz stranke Možemo. Grmoja kaže i da su te karte predstavljene na konferenciji o zdravstvenom odgoju, i to uz potporu Grada Zagreba, na kojoj je bio i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.

"Za SDP zdravstveni odgoj je iznimno bitna tema o kojoj treba razgovarati i postići šire suglasje u društvu, a ne ju koristiti za dnevno-političke ili u slučaju određenih političara, unutarstranačke potrebe", poručio je Mišić.

Rekao je da je SDP prije nekoliko godina uveo zdravstveni odgoj u škole u Rijeci, kao izvannastavnu aktivnost, te vjeruje da će polazna točka zagrebačkog programa biti ono što se provodi u Rijeci, a i jedna od članica zagrebačkog Povjerenstva je radila i na izradi riječkog kurikuluma.

"A to što određene udruge imaju radikalniji stav, to ne znači da ćemo taj stav podržati", rekao je te dodao da je pročelnik Juroš na konferenciji izrekao isti stav.

Podsjetio je da je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević 1. rujna imenovao Povjerenstvo koje ima dva ključna zaduženja - pripremu prijedloga kurikuluma zdravstvenog odgoja i izradu nastavnog materijala za njegove provoditelje. Povjerenstvo ima 14 članova koji iza sebe imaju "edukaciju, rad i struku", u SDP-u vjeruju da će izraditi program koji će biti u najboljem interesu djece, a o programu će, dodao je, pričati kad ga vide.

Istaknuo je da program "neće biti niti lijevi niti desni" nego će učiti djecu o stvarima koje su ključne za njihovo funkcioniranje u društvu.

Smjernice koje je Grad dao Povjerenstvu za izradu kurikuluma su mentalno zdravlje, zdravi stil života, prevencija ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.

"Komentirati program dva tjedna nakon što je imenovana radna skupina, bez da je itko program vidio, bez da je radna skupina počela s ozbiljnim radom, može netko samo u dnevno-političke svrhe. Mi u SDP-u sigurno nećemo dopustiti da se djecu uči bilo kakvim, kako to desnica kaže, nastranostima", poručio je Mišić.