Snažan potres pogodio Japan: "Počelo je polako, a onda se cijela zgrada počela tresti"

Potres magnitude 7,6 po Richteru pogodio je Japan, a epicentar je bio u blizini prefakture Hokkaido.

Japanska meteorološka agencija objavila je da je izdano upozorenje za tsunami te da bi sjeveroistočnu obalu mogli pogoditi valovi visoki do tri metra. Pacifički centar za upozorenje na tsunamije, jedan od dva takva centra u SAD-u, navodi da su 1000 km od epicentra, duž obala Japana i Rusije, mogući opasni tsunamiji.

Nuklearne elektrane u japanskim regijama pogođenim potresom provode sigurnosne provjere nakon incidenta, izvještava javni emiter NHK.

"Počelo je polako, kao da netko trese sobu, ali se pretvorilo u značajniji potres zbog kojeg se cijela zgrada tresla. Zatim je slabio, ali su još uvijek bili blagi podrhtaji, koji su trajali otprilike jednu minutu", na stranici Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objavio je stanovnik Niseka.

Potres se osjetio i u Tokiju, oko 630 kilometara od epicentra.

"Bio sam na sedmom katu hotela, vrata su počela lupati kao da netko pokušava ući. Na putu prema vratima osjetio sam podrhtavanje pa smo izašli van. Nije bilo nikoga drugog… pomislio sam da sam lud", napisala je osoba iz glavnog grada Japana.

Na EMSC-u su svjedočanstva objavili i stanovnici Rusije.

"Na otok Kunashiru je dugo ljuljalo. Počelo je kao udarac, a zatim se valovito pojačavalo", objavljeno je.