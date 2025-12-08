Tajland tvrdi: "Kineske dalekometne rakete prisilile su nas da napadnemo Kambodžu"

Tajlandski zračni napadi u ponedjeljak usmjereni su na kambodžanske vojne objekte u kojima se nalazi topništvo dugog dometa, nakon što je nadzor pokazao da bi se rakete, uključujući i jednu kinesku varijantu, mogle koristiti za pogađanje civilnih područja, rekao je tajlandski vojni dužnosnik.

Susjedi u jugoistočnoj Aziji upustili su se u najgore borbe od petodnevnog sukoba u srpnju, a obje strane optužuju jedna drugu za kršenje primirja koje su dogovorili američki predsjednik Donald Trump i malezijski premijer Anwar Ibrahim.

Kambodžanski BM-21 Foto: Afp

Na temelju kretanja oružja i njegovog dometa, tajlandska vojska procijenila je da bi kambodžanske snage mogle koristiti rakete BM-21 sovjetske konstrukcije i PHL-03 kineske proizvodnje za paljbu prema pokrajinskoj zračnoj luci i državnoj okružnoj bolnici, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane kontraadmiral Surasant Kongsiri.

A large number of children were seen fleeing from schools along the Thailand–Cambodia border after renewed tensions between the two countries. pic.twitter.com/YDRfg7Rfu2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2025

"Na temelju naših obavještajnih podataka, bilo je pokušaja da se odrede koordinate tih objekata“, rekao je Surasant za Reuters, bez navođenja detalja. Tajlandska obavještajna služba navela je da su zračni napadi napali vojna skladišta koja su uključivala i skladišta raketa, rekao je.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti utjecaj letova tajlandskih zračnih snaga.

Glasnogovornica kambodžanskog ministarstva obrane nije odmah odgovorila na detaljna pitanja Reutersa. Zemlja je prethodno negirala ciljanje civilnih objekata. Potencijalna prijetnja od PHL-03 raketa prethodno nije bila prijavljena.

Rakete dugog i kratkog dometa

Prema uvjetima primirja, obje strane su u studenom započele povlačenje teškog naoružanja s granice u tri faze, počevši s raketnim sustavima, zatim topništvom, a potom tenkovima i drugim oklopnim vozilima.

Međutim, tjedan dana kasnije, Tajland je izjavio da zaustavlja provedbu sporazuma o prekidu vatre nakon što je eksplozija nagazne mine osakatila tajlandskog vojnika.

Kambodžanska vojska, koja je daleko manja od tajlandskih oružanih snaga, ima oko 48 BM-21 i samo šest višecijevnih bacača raketa PHL-03, prema podacima think tanka Međunarodnog instituta za strateške studije.

PHL-03 Foto: Screenshot/Youtube

PHL-03 može ispaljivati ​​vođene i nevođene rakete dometa između 70 i 130 km, prema američkoj vojnoj bazi podataka, dok BM-21 ima domet od 15 do 40 km.

A large number of children were seen fleeing from schools along the Thailand–Cambodia border after renewed tensions between the two countries. pic.twitter.com/YDRfg7Rfu2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2025

Zračna luka Buriram, civilni objekt koji služi provinciji Buriram, uporištu vladajuće stranke tajlandskog premijera Anutina Charnvirakula, nalazi se oko 100 kilometara od granice, izvan dometa BM-21.

Bolnica Prasat, koja se nalazi u susjednoj provinciji Surin, udaljena je manje od 30 km od granice.

U izjavi u ponedjeljak, tajlandske zračne snage su izjavile da su rasporedile svoje zrakoplove za napad na vojne ciljeve nakon što je Kambodža mobilizirala teško naoružanje i premjestila svoje borbene jedinice.

"Ovi događaji potaknuli su upotrebu zračnih snaga za odvraćanje i smanjenje kambodžanskih vojnih sposobnosti na minimalnu razinu potrebnu za zaštitu nacionalne sigurnosti i civila“, navodi se.