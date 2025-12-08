Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OPRAVDANJE

Tajland tvrdi: "Kineske dalekometne rakete prisilile su nas da napadnemo Kambodžu"

Piše D. Z., 08. prosinca 2025. @ 15:45 komentari
PHL-03 itajlandski Grippen
PHL-03 itajlandski Grippen Foto: Youtube Screenshot/AFP
Kad puno veća vojna sila napada puno manju važno je imati "dobro" opravdanje, a Tajland je poundio baš jedno takvo kad je pojasnio svoj napad na Kambodžu. Naime, tvrde kako je Kambodža ugrozila Tajland s dalekometnim raketnim lanserima kineske proizvodnje. Kambodža ih ima čak šest.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    KINA I JAPAN

    Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
  2. USKOK, ilustracija
    Nova akcija USKOK-a

    Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji: Poznato u što su osumnjičenici ulagali novac
  3. Kambodžanska vojska
    napad duž granice

    Počeo novi rat: Izvedeni zračni udari, propao mirovni sporazum
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Snažan potres pogodio Japan!
Izdano upozorenje
Snažan potres pogodio Japan: "Počelo je polako, a onda se cijela zgrada počela tresti"
Pavliček: U naš savez ne pripadaju oni koji su se prodali za Judine škude
osnovali savez
Pavliček opleo po DP-u, ne želi ih u okupljanju desnice: "Oni koji su se prodali za Judine škude..."
U nedjelju navečer došlo je do požara obiteljske kuće
okolica zagreba
Zbog adventske svijeće u potpunosti izgorjela kuća, jedna slika ostala je netaknuta
Ravnatelj policije Nikola Milina komentirao je ubojstvo u Međimurju
Nikola Milina
Glavni ravnatelj policije otkrio kad će ubojica iz Međimurja biti izručen u Hrvatsku: "U kontaktu smo sa slovenskom policijom"
Rakete dugog dometa razlog zračnih udara? Tajland i Kambodža razmjenjuju optužbe
OPRAVDANJE
Tajland tvrdi: "Kineske dalekometne rakete prisilile su nas da napadnemo Kambodžu"
Zelenski u Londonu na kriznim razgovorima s glavnim europskim čelnicima
stižu prve izjave
Ključni sastanak Zelenskog s europskim liderima: "U presudnoj smo fazi"
Japan tvrdi da s kineskog nosača zrakoplova nastavljaju intenzivne zračne operacije
KINA I JAPAN
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Objavljene jezive snimke: Kamera snimila trenutke tragičnog uspona na Grossglockner
Ostavio djevojku da se smrzne
Kamera uhvatila trenutke jeze u Alpama: "Jedna svjetiljka se odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje i gasi se"
U tijeku su uhićenja na području Osijeka i Tenje: Nova akcija USKOK-a
Nova akcija USKOK-a
Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji: Poznato u što su osumnjičenici ulagali novac
Tajland pokreće zračne napade na Kambodžu
napad duž granice
Počeo novi rat: Izvedeni zračni udari, propao mirovni sporazum
Nakon javne osude stiže Kumerleova isprika: "Žrtva je žrtva. Svaka zaslužuje poštovanje"
"OBJAŠNJENJE" I "ISPRIKA"
VIDEO Oglasio se muškarac koji je gazio ruže za ubijene žene
U centru grada legalno prodavao drogu
U Dnevniku Nove TV
FOTO Nakon otkrića Poziva Domagoja Mikića: Policija upala u trgovinu, ovo se prodavalo legalno!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Japan tvrdi da s kineskog nosača zrakoplova nastavljaju intenzivne zračne operacije
KINA I JAPAN
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Nakon javne osude stiže Kumerleova isprika: "Žrtva je žrtva. Svaka zaslužuje poštovanje"
"OBJAŠNJENJE" I "ISPRIKA"
VIDEO Oglasio se muškarac koji je gazio ruže za ubijene žene
Tajland pokreće zračne napade na Kambodžu
napad duž granice
Počeo novi rat: Izvedeni zračni udari, propao mirovni sporazum
show
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Mario Šušinjak u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertaalent
podržali ga giuliano i karan!
Jedno od najvećih otkrića ove sezone Supertalenta - skromni skladištar Mario!
zdravlje
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Dobro je znati!
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Ne morate se iscrpljivati treninzima
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
zabava
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Pomogla pri radovima i postala viralni hit! Pogledajte zašto
Pokažite što znate!
Pomogla pri radovima i postala viralni hit! Pogledajte zašto
tech
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
sport
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što ga je vidio hrvatski MMA borac
heroj ulice
VIDEO Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što je naišao hrvatski MMA borac
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
glavna tema
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
tv
Supertalent: Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MAESTRALNI NASTUPI!
Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MasterChef: Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
GUESS THE CHEF
Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
putovanja
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Vrijedi posjetiti
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Ne možete pogriješiti: Sarma za koju će vas svi tražiti recept i repete
Smotajte je
Ne možete pogriješiti: Sarma za koju će vas svi tražiti recept i repete
novac
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Inspirativna priča
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
lifestyle
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Laura Gnjatović u bundi i trapericama na zagrebačkoj špici
I raskošna bunda
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
Popis recepata za kolače s orasima
Omiljeni sastojak
Za vas smo pripremile popis od 17 fantastičnih recepata za kolače s orasima
sve
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što ga je vidio hrvatski MMA borac
heroj ulice
VIDEO Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što je naišao hrvatski MMA borac
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene