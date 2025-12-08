Glavni ravnatelj policije otkrio kad će ubojica iz Međimurja biti izručen u Hrvatsku: "U kontaktu smo sa slovenskom policijom"

Ravnatelj policije Nikola Milina najavio je da će ubojica iz Međimurja najvjerojatnije u utorak iz Slovenije biti izručen Hrvatskoj, te ustvrdio da policija ima iznimnu učinkovitost, no, često se, kao i javnost, pita zašto je počinitelj nekog kaznenog djela na slobodi.

"U kontaktu smo sa slovenskom policijom od trenutka izvršenja tog kaznenog djela i počinitelj će najvjerojatnije sutra biti izručen", komentirao je Milina u ponedjeljak nedavni slučaj femicida u Međimurju, dodavši da policije dvije zemalja još dogovaraju tehničke detalje kada i kako će se obaviti primopredaja počinitelja.

Osumnjičeni ubojica Josip Oršuš u subotu je poslijepodne uhićen u Sloveniji, gdje je bio u bijegu nakon što je u četvrtak na području Murskog Središća ubio sestru bivše izvanbračne supruge te teško ranio bivšu izvanbračnu suprugu.

"Ubojica iz Međimurja je imao 35 kaznenih prijava, a, nažalost, 15 presuda, od kojih šest uvjetnih zatvorskih presuda, a za ostale zakonske kazne nije ni došlo do izvršenja", rekao je Milina, koji je u ponedjeljak sudjelovao na predstavljanju prvog broja DORH-ovog časopisa Državno odvjetništvo otvara razgovor (DOOR),

Naglasio je da će policija i dalje posvećeno raditi da se ne dogodi recidiv.

"Policiju se proziva i kada je u pitanju određivanje istražnog zatvora, što nije u nadležnosti policije i puno puta se u javnosti pita zašto je netko na slobodi, a to je pitanje koje i mi postavljamo", kazao je ravnatelj policije.

Svi moraju dati doprinos da se smanji nasilje

Poručio je da je policiji bitno da odradi svoj posao.

"Ovo je tema kojoj svi moraju dati doprinos da se smanji nasilje i ojača prevencija", apelira Milina, u prilog stavu da policija odradi svoj posao, a potom 'zapinje' na sudovima.

Milina kaže da policija, kad je riječ o femicidu, ima iznimnu učinkovitost, već šestu godinu preko 70 posto razriješenosti ukupno kaznenih djela, a što se tiče ubojstava, ističe, razrješavaju stopostotno sva kaznena djela.

Policija već godinama, kada je riječ o postupanjima u slučajevima obiteljskog nasilja i svih drugih kaznenih djela na štetu ranjivih kategorija, postupa s maksimalnom pozornošću, privodi počinitelje, bilo prekršajnim sudovima, bio pritvorskom nadzorniku i javnost vidi da je sada već puno veći broj kaznenih prijava za kazneno djelo nasilja u obitelji i da broj tih prijava raste iz godine u godinu, što je dokaz da policija prilazi s pažnjom da se ne dogodi teško kazneno djelo, kaže Milina.

Naglasio je da je, od prije desetak godina kada je uvedeno kazneno djelo nasilja u obitelji, bilo 145 kaznenih prijava, a danas ih je preko 2600 godišnje.

Na novinarski upit o moliteljima na trgovima za koje udruge za zaštitu ženskih prava traže da ih se ukloni, glavni ravnatelj policije kazao je da se okupljaju svake prve subote u mjesecu, a istodobno se održavaju i protuskupovi i policija održava red i mir iako je, napominje, bilo kritika na postupanje policije.

"Zaista održavamo red i mir, a posebno smo nakon nekih događaja na tim skupovima podignuli kvalitetu policijskog postupanja jer je uvijek jedna strana nezadovoljna. Policija će i dalje raditi ono što je njezin posao u demokratskim društvima, prevenirati bilo kakvo kažnjivo ponašanje, a ako se ono dogodi, policija prijavljuje te počinitelje”, poručio je.

Osvrnuo se i na uhićenja u Osijeku i Tenji, kazavši da je riječ o još jednoj akciji po pitanju kriminaliteta doga, radi se o još jednom zločinačkom udruženju i kaznenom djelu pranja novca, naglasivši da svake godine u prosjeku otkriju 27 zločinačkih udruženja.