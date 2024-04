Početak gradnje velikog kompleksa na Paromlinu: "Radovi počinju idućeg tjedna i trebali bi trajati dvije godine"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u četvrtak da idući tjedan počinje izgradnja nove Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin, što je s 85 milijuna eura najveće pojedinačno kapitalno ulaganje u mandatu ove gradske vlasti.

Kompleks na osi "novog središta grada", koji se prostire na 36 tisuća četvornih metara, trebao bi biti otvoren u lipnju 2026. godine. Projektanti su UPI-2M, glavni izvođač je Kamgrad.

"Nešto manje od pola sredstava nadamo se povući iz EU fondova, a najveći dio financirat će se iz gradskog proračuna", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Podsjetio je da, iako rasprave o prenamjeni Paromlina traju još od osamdesetih, a više od 40 godina ništa se nije pomaklo s mrtve točke. "Još je tragičnije da nije bilo volje za to jer se zgrada nalazi na sto metara od Ureda gradonačelnika", istaknuo je.

Tomašević opovrgava da je to projekt prošle gradske vlasti jer je ona, otkrio je, u proračunu za 2021. koji ih je dočekao, predviđala prihode od prodaje parcele na kojoj je Paromlin, kao i Gredelja te Zagrepčanke. "Prethodna vlast je planirala prodaju zemljišta, a ne realizaciju ovog projekta", istaknuo je.

Cijelo to područje trebalo bi dobiti novi izgled, uskoro se kreće i s radovima na prostoru Gredelja, u tijeku su radovi, što je privatna investicija, na bivšem prostoru Zagrebačke banke, a dogovara se i rješenje za obližnje derutne zgrade.

Parking pored Paromlina s oko 450 parkirnih mjesta se ukida do kraja radova, pa će Grad omogućiti besplatni parking kod Velesajma, odakle postoje frekventne autobusne linije do Glavnog kolodvora. Do kraja godine planira se parking s oko 380 mjesta na prostoru Gredelja, a u konačnici parking na tom području će se riješiti podzemnom garažom s oko 330 mjesta na prostoru novog kompleksa.

Dogradonačelnik Luka Korlaet rekao je kako se kompleks sastoji od rekonstruiranog dijela nekadašnjeg Paromlina i staklenog aneksa, a imat će i podzemnu garažu na dvije etaže s 350 mjesta kojom će upravljati Zagreb parking.

Objasnio je kako to neće biti samo mjesto za novu Gradsku knjižnicu, za koju već dugo postoji potreba, nego i društveno-kulturni obrazovni centar, za događanja poput koncerata, izložbi, seminara, konferencija, predavanja, predstava, a bit će tu i kafić na samom vrhu zgrade "s vjerojatno najboljim pogledom na grad".

Zagreb će ondje zadovoljiti i potrebu za kongresnim dvoranama s kojima je deficitaran, jer će u okviru kompleksa biti i dvorana s oko 450 mjesta koja se može koristi kao jedna velika ili dvije manje dvorane, najavio je Korlaet.