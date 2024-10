UŽIVO Tomašević predstavio ogromne promjene u prometu u Zagrebu: "Ovo još niste čuli"

Ulaganje u promet tema je konferencije za novinare gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića u Gradskoj upravi. "U Zagrebu je potrebno obnoviti sve", rekao je gradonačelnik na početku presice.

"Nije dovoljno obnavljati samo tijekom ljeta, no prometne gužve su rezultat nedostatka planiranja, ali i rezultat trenda rasta broja automobila".

2023. godine bilo je više od 460.000 registriranih vozila, rekao je gradonačelnik, koji je govorio kako svake godine ta brojka raste.

"Taj trend rasta je u ovih deset godina veći za čak 34 posto. Brojka je neusporediva s bilo kojom zemljom u EU. Neke zemlje uspijevaju preokrenuti trend rasta broja automobila. Mi to moramo napraviti ulaganjem u javni prijevoz. Moramo vratiti značajna ulaganja u javni prijevoz. To svi EU gradovi rade i imaju za cilj".

Produžeci Branimirove ulice Foto: DNEVNIK.HR

Predstavljanje velikih kapitalnih projekata

Gradonačelnik je govorio o novom južnom ulazu u grad. Radovi počinju idući tjedan. Produžetak Branimirove na istok i Kolakove ulice rezultirat će dobijanje jedne obilaznice duge sedam kilometara, koja će rasteretiti Sesvete i aveniju Dubrava, a i Slavonsku aveniju.

Radovi na Sarajevskoj cesti počinju sljedeći tjedan, a to će biti novi južni ulaz u grad, rekao je Tomašević i dodao da je vrijednost 25 milijuna eura bez PDV, što uključuje cestu i tramvajsku prugu, što će biti prva nova tramvajska pruga u više od 20 godina.

Potom je govorio o projektu Most Jarun, zapadno od jezera Jarun.

"Završavaju se imovinsko-pravni sporovi, ide se dalje u projektiranje, bit će gotov do kraja 2028. godine, a znatno će rasteretiti Jadranski most, Horvaćansku, Selsku i Ljubljansku aveniju. Imat će tri trake u svakom smjeru, plus tramvajsku prugu i to će biti treći most u gradu preko kojeg će ići tramvaj. Također će se spojiti pristup prema novoj dječjoj bolnici koja bi se trebala izgraditi u Blatu do kraja 2029", izjavio je.



Most Jarun Foto: DNEVNIK.HR

Podvožnjak Medpotoki

Planira se gradnja podvožnjaka od Aleje Bologne do Samoborske ceste, što je projekt nazvan "Podvožnjak Medpotoki."

"Ovaj podvožnjak omogućit će bolju povezanost između sjevera i juga. Vrijednost radova procijenjena je na 35 milijuna eura, a trajat će 18 mjeseci. Radovi će započeti sljedeće godine", napomenuo je.

Podvožnjak Medpotoki Foto: DNEVNIK.HR

Tomašević je rekao da će se graditi nova Šarengradska ulica te da su svi problemi koji su godinama opterećivali taj projekt pred riješeni ili pred rješenjem, a ona bi trebala rasteretiti Savsku cestu. Imat će četiri vozne trake te pješačke i biciklističke trase. Projekt je pred izdavanjem lokacijske dozvole, a radovi bi trebali krenuti 2026. s time da bi prvi dio bio od Vukovarske do Zagrebačke.

"Ovo još niste čuli. Nova Šarengradska ulica. Ta ideja se pojavila prije 100 godina, no bilo je problema. To smo do sada rješavali u miru i tišini. Dobili smo suglasnost svih javnopravnih tijela i krećemo u realizaciju", najavio je predstavljajući još jedan kapitalni projekt.

Druga tramvajska pruga i novi javni prijevoz

U Heinzelovoj će se graditi druga tramvajska pruga, nabavljaju se novi tramvaji jer 15 godina nije kupljen nijedan. Kupljeno je 40 novih, od kojih bi prvi trebali doći sljedeće godine, a pokrenuta nabava još 40. Investicija za nove tramvaje je veća od 200 milijuna eura.

Kupljeno je 65 novih autobusa, uglavnom financiranih iz EU fondova. Kupljeno je i 60 rabljenih zbog dugogodišnjeg neobnavljanja fonda, a kupit će se još 60 rabljenih te nove na struju i na vodik.

Novi javni prijevoz Foto: DNEVNIK.HR

Konačni blokovi nakon javnog savjetovanja

Konačni blokovi nakon javnog savjetovanja Foto: DNEVNIK.HR

Nastavlja se s modelom blokovskog parkiranja, u javnom savjetovanju došlo je 318 prijedloga. Brojni prijedlozi su usvojeni.

Parkiranje - velike promjene

Velike promjene uvode se i kod parkiranja. Prvo, ljudi će moći uzeti kartu koja vrijedi samo za dva bloka istog statusa ili za dodatni blok koji je niže klase.

Tomašević je rekao da će se uvesti i naplata parkinga do 24 sata, umjesto dosad do 22 sata. Također, naplata će se vršiti i nedjeljom do 15 sati. Dosad nedjeljom nije bilo naplate parkinga, rekao je Tomašević. Tako će, kaže, zaštititi ljude koji žive u centru.

"Primjena kreće 26. listopada", dodao je.

Tomašević je rekao da se projektira podzemna garaža u Klaićevoj, procijenjene vrijednosti od 20-ak milijuna eura, 800 parkirnih mjesta, ispod Paromlina za 350 mjesta, pripremne radnje za podzemnu garaže na Trgu Franje Tuđmana.

Govorio je i o željezničkoj mreži po Zagreba, no kaže da još nije donesena odluka hoće li se ta mreža razvijati iznad ili ispod zemlje.

Autoolupine

"Dali smo nalog komunalcima da se automobilske olupine miču iz kvartova. To je najizraženije na Trnju. Ljudi su počeli ostavljati automobile na javnim površinama", rekao je o autoolupinama u Zagrebu.

"Mnoge se stvari nisu rješavale desetljećima, pa kao i mnoge stvari rješavamo i ovo".

Vozači koji sami moraju sami plaćati edukaciju

"Vozači tramvaja nam ne fale, ali vozači autobusa nam fale. Škola za ZET se uvijek morala plaćati", pojasnio je.

