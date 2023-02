Građani broje svaki cent koji potroše jer od prvog ožujka svi svjetski dobavljači opet dižu cijene. Poskupjet će gotovo sva uvozna roba, a Hrvatska je visoko uvozno orijentirana.

Gotovo da nema stranog artikla koji za desetak dana neće poskupjeti, i to prosječno za 10 posto. Drugim riječima, ako ste danas napunili kolica s 10 vrećica, od 1. ožujka na jednu možete zaboraviti.

Svjetski proizvođači poskupljenje pravdaju visokim ulaznim troškovima. Oni su lani, prema podacima Europske komisije, doista bili visoki, posebice pakiranje proizvoda. Kartonska ambalaža je u godinu dana poskupjela za 27 posto, metalna 22, a plastična 11 posto.

Iako mnogi poskupljenja objašnjavaju energetskom krizom, cijene transporta i nisu toliko rasle. Cijena nafte je u godini dana porasla za osam posto, a cijena plin je pala za čak pet posto u odnosu na godinu prije. No, to je bilo lani. Sektor energetike u međuvremenu se smirio pa se sindikati pitaju u čemu je kvaka.

"Nikakvog ozbiljnog razloga za povećanje cijena u ovom trenutku nema. To je prigoda domaćima da sad uskoče, a da građani lijepo biraju. Umjesto da kupe neku stranu čokoladu ili neki strani jogurt, neka se okrenu domaćim proizvodima", reporteru Dnevnika Nove TV Dini Golešu rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikat.

No hoće li sad poskupjeti i domaći proizvodi ili će tvrtke znati iskoristiti što su jeftinije od stranih?

"Oni će odlučiti jesu li u stanju poskupljenje konkurentnog proizvoda iskoristiti za grabljenje ili generiranje većeg tržišnog udjela. To je na njima i to ćemo vidjeti. Ono što je bitno je da mi kao potrošači imamo izbora", rekao je Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske

Kako će Vlada reagirati?

Kako god, nova poskupljenja potrošače će zaviti u crno. Iz Vlade kažu da prate situaciju, ali i računaju na odgovornost i distributera i trgovaca.

"Cijene su, naravno, nešto što nas brine. Mi smo prognozirali da je to došlo do vrhunca i da će one padati. Međutim, čuo sam ove najave i ne znam čime bi ih potkrijepio", rekao je ministar financija Marko Primorac.

Dok će Vlada trgovce i distributere pozvati na razgovor, uskoro mora odlučiti i što će sa subvencijama za energiju koje istječu 31. ožujka.

"Veći dio tih mjera će najvjerojatnije i dalje ostati na snazi. Mi ćemo i dalje, neću reći, pomagati, nego participirati da građanima i poduzetnicima olakšamo taj udar", rekao je potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

