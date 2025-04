Ne znamo kako će se zvati novi papa, ali sigurno mu ime neće biti Petar II.

Kad je Jorge Mario Bergoglio postao papa 2013., uzeo je ime Franjo po svetom Franji Asiškom, svecu koji je bio poznat po svojoj skromnosti, ljubavi prema siromašnima i zaštiti prirode.

Rekao je da mu je, kad je izabran za papu, kardinal iz Brazila šapnuo: "Ne zaboravi siromašne!", što mu je odzvonilo u glavi. Sveti Franjo Asiški bio je simbol brige za siromašne, mir, jednostavnost i usklađenost s prirodnim i životinjskim svijetom, a papa Franjo je htio da mu cijelo papinstvo ide u sličnom smjeru.

Prvo pojavljivanje pape Franje Foto: Afp

Zanimljivo, ni jedan papa prije njega nije uzeo ime Franjo, vjerojatno zato što ime nosi jaku poruku o skromnosti i radikalnoj jednostavnosti, što nije lako održati na tako visokoj poziciji.

Ali papa Franjo je baš htio poslati poruku: ovo će biti pontifikat blizak malim ljudima, siromašnima, marginaliziranima i prirodi. Je li u tome uspio, pričat će se mnogo ovih dana, a i ubuduće dok se bude analizirao njegov pontifikat.

Novi papa ne može se zvati Petar

Kad je riječ o novom papi, on odmah nakon pobjede na konklavi dobiva dva pitanja od kardinala zaduženog za tu zadaću: prihvaća li dužnost i kako će se zvati? Pape su uglavnom izabirale imena svetaca, poput Ivana Pavla II., nekih svojih poštovanih prethodnika na Petrovom tronu, kao što je učinio Benedikt XVI., no jedno ime ipak je nedostupno za papu, a to je ono svetog Petra, prvog poglava katoličke crkve kojeg je Isus izabrao na tu funkciju riječima: "Ti si Petar, Stijena i na toj Stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati."

Kip svetog Petra u Vatikanu Foto: Getty Images

Popuniti tako velike cipele kakve su Petrove, nitko se do sada nije usudio i jednostavno postoji vjerovanje da bi uzimanje imena Petar II. značilo da netko preuzima ili nadilazi ulogu svetog Petra, što bi bilo simbolički previše "teško" ili čak drsko. Neki vjeruju da bi to moglo sugerirati da se papa postavlja kao ravnopravan ili iznad svetog Petra, a to Crkva želi izbjeći.

Ima i mističnih tumačenja, npr. u nekim proročanstvima (npr. Malahijino proročanstvo) spominje se papa Petar II. Rimljanin kao posljednji papa pred kraj svijeta, pa to ime nosi određenu težinu.

Ukratko: Petar je jedan i jedinstven, a njegovo ime ostaje simbol temelja Crkve, pa ga zato ga pape zaobilaze.